AMLO asegura que el bloqueo de EEUU al petróleo ruso no afectará a México y esta es la razón

AMLO asegura que el bloqueo de EEUU al petróleo ruso no afectará a México y esta es la razón

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que México no se verá afectado ante el bloqueo que Estados Unidos impuso al petróleo ruso y el... 09.03.2022, Sputnik Mundo

Cuestionado al respecto por Sputnik, el mandatario aseguró que México tiene un balance positivo pese al bloqueo estadounidense a Rusia. Desde el 17 de julio de 2008, la mezcla mexicana no alcanzaba un precio tan alto. El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ha disparado los precios de este energético en el mundo.Este 8 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en una rueda de prensa la prohibición de las importaciones de petróleo ruso a dicho país. "Estamos prohibiendo todas las importaciones de petróleo, gas y energía rusos. Eso significa que el petróleo ruso ya no será aceptable en los puertos de EEUU y el pueblo estadounidense dará otro poderoso golpe a la máquina de guerra de [el presidente ruso, Vladímir] Putin", dijo el mandatario.Ese mismo día, la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) concluyó su jornada con un precio de 119,62 dólares por barril, una cifra que no se alcanzaba desde hace 14 años.

