8M en Venezuela: Feminismo, chavismo y antiimperialismo | Fotos

En el Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres venezolanas se movilizaron por Caracas para exigir el fin de la violencia de género y la agresión... 09.03.2022, Sputnik Mundo

El movimiento feminista se movilizó en Caracas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, un 8M colorido y cargado de consignas antiimperialistas y en favor del avance de la lucha de las mujeres en sus más variadas expresiones políticas."Tomamos esta plaza para hacer oír nuestras voces y hacer ver nuestra diversidad. La marcha oficial va a pasar por acá y la esperamos para darles un saludo de hermanas, un saludo sororal, porque la lucha es una, es por la emancipación de las mujeres, por la liberación de nuestros cuerpos y por mantener paz en nuestros territorios y contra la guerra, eso nos une como mujeres que militamos dentro del feminismo", le dijo a Sputnik Alejandra Laprea, comunicadora y militante de la organización "La Araña Feminista".A la cabeza de la marcha que menciona la militante feminista, está la periodista Anahí Arizmendi, integrante de la Vicepresidencia de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).La dirigente chavista dialogó con Sputnik al finalizar la movilización y aseguró que la gran convocatoria alcanzada evidencia nuevamente que la mujer venezolana está a "la vanguardia de la revolución bolivariana"."Lo fue antes de la pandemia, en la construcción y defensa de nuestro socialismo bolivariano y feminista; lo ha sido luego, durante la cuarentena, organizando el casa a casa, vacunando a nuestro pueblo; y ahora, en esto que llaman el mundo post pandémico, cuando la crisis del capitalismo se agrava y, por lo tanto, su objetivo es saquear nuestros recursos, las mujeres seguimos en la calle diciéndole al mundo que el chavismo está vivo, para promover la paz y para evitar la guerra", afirmó.El conflicto en Ucrania, presente en la movilizaciónAnahí Arizmendi integra, además, la Unión Nacional de Mujeres (UNAMUJER), una plataforma de movimientos de mujeres creada en 2015 en las que participan cientos de miles de militantes actualmente.Arizmendi analiza con Sputnik la convocatoria del PSUV este 8 de marzo, con un contenido que trasciende la lucha de las mujeres por un mundo sin violencia de género, y lo atribuye en parte al hecho de que las mujeres que sostienen el proceso bolivariano se han formado junto a un líder de la estatura revolucionaria de Hugo Chávez."Cuando las mujeres venezolanas luchamos por nuestras reivindicaciones, sabemos también que luchamos mucho más allá de nuestros territorios, porque luchamos por un modelo solidario, amoroso, donde no haya discriminación de ningún tipo, por un nuevo modelo de producción, un modelo que contraste la barbarie mundial que representa el capitalismo", explicó la periodista.Hoy —agrega Arizmendi— que EEUU ha declarado a Rusia y a China como una amenaza y promueve una guerra contra Rusia para resolver su crisis interna, las mujeres venezolanas "debemos acompañar a otros pueblos del mundo que padecen las mismas políticas criminales del imperialismo"."Las mujeres transformamos nuestra lucha cotidiana en lucha estratégica para el mundo. Porque cuando luchamos por la igualdad y contra la violencia, luchamos porque se garantice el derechos de las mujeres a la igualdad y podamos avanzar mujeres y hombres hacia la emancipación. Porque cuando luchamos por reivindicaciones laborales, luchamos por el reconocimiento del papel de la mujer trabajadora en el mundo; y cuando luchamos en contra la guerra estamos luchando por la paz para todos", finalizó Anahí Arizmendi."Quiero decir algo sobre Rusia""¿De qué medio eres?" —pregunta a este cronista una mujer que marcha acompañada de su hija y su compañero—. "Porque quiero decir algo sobre Rusia", agrega."Nosotras queremos rechazar, desde Venezuela, la guerra que tienen contra Rusia y el presidente Vladímir Putin. Queremos decir que cuente con nosotras y nosotros, Venezuela está con él y con la Federación Rusa", saludó la militante chavista Esther Gil.Esther es vocera de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social creado por el Estado venezolano para abastecer de alimentos a la población más vulnerable, afectada por el bloqueo y las sanciones unilaterales implementadas por EEUU contra el país sudamericano desde 2015."Nosotras somos mujeres guerreras, y en este día especial decimos que vamos con todo; hay países que nos quieren aplastar, pero con nosotras no van a poder", expresó la militante de base del chavismo.Reunión con EEUU y diálogo con la oposición"Este es un día de conmemoración, de lucha de las mujeres, de masificación de nuestros derechos en el trabajo. Hoy es un día antiimperialista, somos antiimperialistas", manifestó a Sputnik la trabajadora de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Emily Kroger.La marcha antiimperialista de mujeres no podía pasar por alto el anuncio hecho un día antes por el presidente venezolano Nicolás Maduro, cuando luego de confirmar una reunión con altos funcionarios del gobierno de EEUU decidió reactivar el proceso de diálogo con la oposición, paralizado en octubre de 2021 por la extradición a ese país del empresario Alex Saab.Sputnik consultó opiniones sobre el tema durante la movilización."Hoy cuando vemos que el presidente Nicolás Maduro llama al diálogo, nosotros le pedimos que nos escuche a los familiares de los trabajadores que están presos injustamente, por denunciar la corrupción en la industria petrolera. Nosotros aplaudimos el diálogo, pero también queremos ser escuchadas", reclamó en conversación con Sputnik la trabajadora petrolera Rosario Ríos, esposa del dirigente sindical Eudis Girot, preso desde hace 15 meses.Para la periodista Anahí Arizmendi, las mujeres han sido un "objetivo político y militar" en esta guerra "que ha dejado profundas heridas en la población". Sin embargo —explica—, el diálogo político es el camino para dirimir las diferencias."Para nosotras es importante siempre que se retome el camino de la democracia y se deseche el camino de la violencia. Pero creemos en un diálogo sin impunidad, y por eso promovemos la activación de los procesos judiciales contra todos aquellos que han atentado contra la nación venezolana", enfatizó.Para la militante feminista Alejandra Laprea, el carácter imperialista del gobierno estadouniense "hace imposible un diálogo con EEUU"."No podemos, como pueblo, hacerle caso a la voz de la violencia, a la voz de las bombas, a la voz de la guerra. Eso es lo que representa la voz de los EEUU. Más bien, nosotras le pedimos a la comunidad internacional que se levante, que deje que los pueblos seamos libres y no se arrodille a los intereses imperialistas de EEUU", finalizó la militante de "La Araña Feminista".

