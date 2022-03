https://mundo.sputniknews.com/20220309/8m-en-chile-miles-de-mujeres-convocadas-marcharon-en-santiago--fotos-video-1122821212.html

8M en Chile: miles de mujeres convocadas marcharon en Santiago | Fotos, video

Con la participación de miles de mujeres, colectivos y movimientos feministas se desarrolló en la capital chilena una marcha convocada desde la Plaza de la... 09.03.2022, Sputnik Mundo

américa latina

chile

📝 reportajes

8 de marzo

derechos de la mujer

feminismo

día internacional de la mujer

Con una serie de actividades en distintos puntos del país sudamericano se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Diferentes colectivos de mujeres además de la Coordinadora Feminista 8M (CF8M) hicieron un llamado a una "Huelga General Feminista 2022", para este martes 8 de marzo.En Santiago, las manifestantes se comenzaron a congregar, en la llamada Zona Cero del estallido social, iniciado el 18 de octubre del 2019. Desde las 16:00 horas comenzaron a llegar primeras manifestantes a Plaza de la Dignidad, entre ellas integrantes del Colectivo Luisa Toledo —en homenaje a la madre de los hermanos Vergara Toledo, asesinados en dictadura y que dieron origen al llamado Día del Joven Combatiente—.Este llamado fue cambiando durante la jornada, cuando con gritos y cánticos, otras organizaciones feministas enfatizaban la importancia de hacer de esta convocatoria un espacio "libre" de presencia masculina para convertir la marcha en una zona segura. "Que se vayan los pololos (novios)", era uno de los cantos que acompañaron esta solicitud y que se repitió a lo largo de la manifestación callejera.Defensa de los derechos reproductivos, rechazo a la violencia contra la mujer en todas sus formas, igualdad salarial y en seguridad social, libertad a las presas políticas, fueron algunas de las consignas que se enarbolaron en la marcha que se inició a las 17:30 y que congregó a mujeres de todas las edades, como Aida, mujer de 76 años, bisabuela quien señaló a Sputnik por qué se sumó a la manifestación.Por su parte la joven Ignacia de 18 años dijo a Sputnik: "Estoy aquí para no tener miedo por salir con cualquier tipo de ropa, para no tener miedo de salir con una minifalda y me tiren un piropo sin mi permiso. Yo no necesito un piropo suyo para sentirse más hombre. No quiero su piropo y nunca lo voy a querer".La joven estudiante señaló que también desea "que en la nueva Constitución se ponga la ley de aborto sin ninguna causal, sin nada que sea un aborto libre, seguro".Ambas mujeres representantes de distintas generaciones avanzaron por la Alameda, para llegar a la Plaza Los Héroes, lugar donde se citó a un acto de cierre de la actividad. Pasada las 20:30 en Chile, cientos de mujeres aún se manifestaban. Miles de mujeres seguían en Plaza de la Dignidad, a donde llegó la fuerza policial a reprimirlas.

chile, 8 de marzo, derechos de la mujer, feminismo, día internacional de la mujer