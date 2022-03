https://mundo.sputniknews.com/20220308/un-diputado-venezolano-eeuu-busca-frenar-el-avance-de-la-multipolaridad-con-sanciones-contra-rusia-1122797069.html

Un diputado venezolano: EEUU busca frenar el avance de la multipolaridad con sanciones contra Rusia

El diputado venezolano afirmó que las acciones impuestas a países aliados de Rusia deben conllevar a la creación de un bloque estratégico que permita contrarrestar las sanciones."En ese mundo multipolar que venimos señalando, en los últimos años Venezuela ha sido el país que más ha recibido ataques, por otra parte, tenemos más de 60 años de ataques contra Cuba, también contra Nicaragua, recordemos que a Irán en el año 2012 con el sistema SWIFT, agresiones y amenazas constantes contra Turquía, esto nos tiene que conllevar a crear un bloque con lazos un poco más estrechos, para evitar este tipo de bravuconadas de quienes se consideran dueños del mundo", apuntó. En ese contexto, el diputado de la Asamblea Nacional también aseguró que mecanismos como el sistema SWIFT buscan mantener a los países sometidos, y que tanto Rusia, como China, han venido trabajando en desarrollar sus propios sistemas.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.El diputado consideró que esto es una consecuencia de las advertencias continuas por parte de Estados Unidos hacia Rusia en escenarios anteriores.Al respecto, Lobo recordó que en el año 2019 se hicieron amenazas sobre excluir a Venezuela del SWIFT.Sin embargo, pese a que no se cristalizó, el diputado aseguró que toda operación monetaria de Venezuela que sea detectada por ese mecanismo es bloqueada.Impacto en Venezuela de sanciones a RusiaLas sanciones contra Rusia podrían tener un impacto mayor en Venezuela si se prolonga la crisis en Ucrania, aseguró Lobo.Varios países de Occidente han impuesto sanciones a Rusia luego de que el 24 de febrero Moscú lanzó una operación militar contra Ucrania.Frente a ello, el diputado reiteró que Venezuela mantiene relaciones de alto nivel con el Gobierno ruso y que las sanciones podrían repercutir sobre algunos convenios.Pese a que el precio del barril de petróleo ha incrementado a valores a los que no llegaba desde hace 10 años, como consecuencia de las sanciones a Rusia, y esto conlleva a un aumento de los ingresos para Venezuela, cuya economía depende en más de 90 por ciento de la producción de crudo, Lobo consideró que las sanciones complican las importaciones."Si a Rusia le cuesta mantener la operatividad para sacar sus productos, de movilizar recursos eso va generar una afectación por supuesto negativa, pero por el otro lado nosotros pudiéramos colocar sobre la balanza el hecho de que vamos a tener más acceso petrolero, por supuesto y lo vuelvo a destacar con el agravante que nosotros tenemos para comercializar", afirmó el diputado venezolano.BloqueoAgregó que la administración de Nicolás Maduro ha enfrentado en los últimos siete años una situación de bloqueo similar al que se le está aplicando actualmente a Rusia.El 8 marzo del año 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama (2009-2017), firmó una orden ejecutiva en la que declara a Venezuela como amenaza "inusual y extraordinaria", misma que fue extendida Donald Trump (2017-2021) y por el actual gobernante estadounidense, Joe Biden, el pasado 3 de marzo.En tanto, el diputado sostuvo que la presión por parte de Estados Unidos contra los gobiernos de América se va mantener mientras los países no cedan a sus intereses.Sin embargo, Lobo expuso que, pese a las presiones de la Casa Blanca por moldear de acuerdo a sus intereses a los gobiernos de la región, en algunos países han vuelto a triunfar en procesos electorales figuras asociadas con la izquierda y con movimientos progresistas.El Gobierno de Venezuela ha denunciado que, en los últimos siete años, Estados Unidos ha operado con diversos mecanismos de guerra económica para atacar su economía e impedir el crecimiento del país.De acuerdo con las autoridades de la nación caribeña desde 2017, Venezuela afronta más de 500 sanciones a altos funcionarios e industrias.Por ello, el mandatario Nicolás Maduro ha llamado a crear un bloque de naciones entre las naciones sancionadas por EEUU para establecer relaciones comerciales fuera del sistema impuesto por este país.

