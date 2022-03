https://mundo.sputniknews.com/20220308/estonia-insta-a-eeuu-a-aumentar-su-presencia-militar-en-los-paises-balticos-1122791107.html

Estonia insta a EEUU a aumentar su presencia militar en los países bálticos

Estonia insta a EEUU a aumentar su presencia militar en los países bálticos

HELSINKI (Sputnik) — La ministra de Exteriores de Estonia, Eva-Maria Liimets, llamó a Estados Unidos a incrementar la presencia de sus tropas en su país... 08.03.2022, Sputnik Mundo

"Con nuestro vecino [Rusia] en guerra en Ucrania, el refuerzo de la defensa y la disuasión del flanco oriental de la OTAN, y más concretamente de la región del Báltico, es clave. Estados Unidos tiene un papel importante aquí, creemos que debería aumentar su presencia militar permanente lo antes posible", dijo Liimets en una reunión con su par estadounidense, Antony Blinken, en Tallin.En cuanto a la situación de la seguridad en Europa, Liimets y Blinken afirmaron que, aunque los aliados de la OTAN no se ven actualmente ante una amenaza militar inmediata, las circunstancias han cambiado drásticamente.Durante su visita de un día a Tallin, Blinken también se reunirá con la primera ministra Kaja Kallas.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Putin pidió a los militares ucranianos que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el 7 de marzo a Reuters que Rusia podría parar la operación "al instante" si Ucrania se pliega a sus condiciones, entre las que mencionó garantías constitucionales de la neutralidad, así como el reconocimiento de las repúblicas del Donbás y de la soberanía rusa sobre Crimea.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Según la ONU, las hostilidades causaron la muerte de 406 civiles y dejaron heridos a otros 801 en once días de la operación; y unos dos millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.El 7 de marzo por la noche, después de concluida la tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, las autoridades rusas declararon un alto el fuego a partir de las 7:00 GMT del 8 de marzo para que civiles de Kiev, Járkov, Chernígov, Sumi y Mariúpol puedan evacuarse por corredores humanitarios que conducen hacia el territorio de Rusia o hacia ciertas localidades de Ucrania.

