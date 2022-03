https://mundo.sputniknews.com/20220308/espana-y-el-viejo-anhelo-colonialista-sobre-los-paises-de-america-latina-y-el-caribe-1122813020.html

España y el viejo anhelo colonialista sobre los países de América Latina y el Caribe

España y el viejo anhelo colonialista sobre los países de América Latina y el Caribe

Las relaciones diplomáticas entre España y Nicaragua están en crisis desde 2021, tras las críticas del país ibérico al Gobierno sandinista por considerar... 08.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-08T22:52+0000

2022-03-08T22:52+0000

2022-03-08T22:52+0000

américa latina

nicaragua

centroamérica

colonialismo

frente sandinista de liberación nacional (fsln)

💬 opinión y análisis

josé manuel albares

ue

sanciones

elecciones generales en nicaragua (2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1122814862_572:388:1487:903_1920x0_80_0_0_85849376206810d1389926922fcd1a77.jpg

Sumado a ello, Madrid llamó a consulta a su embajadora en Nicaragua, María del Mar Fernández Palacios, calificó los comicios del 7 de noviembre de "una farsa que no refleja la voluntad genuina del pueblo" y solicitó a la Unión Europea un proceso para aplicar nuevas sanciones individuales así como la liberación de los calificados por ellos como "presos políticos".El 24 de febrero último el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua denunció las "insolentes, anacrónicas y desfasadas" declaraciones del canciller español, José Manuel Albares, y le recomendó al funcionario centrarse en los temas de su competencia y cesar en su intento de interferir en las decisiones y acciones de un Estado autónomo.De acuerdo con Ismael Sánchez Castillo, diputado español en el Parlamento de Andalucía y vocal en la Comisión de Radiotelevisión Pública y sus sociedades filiales en ese órgano estatal, en los últimos tiempos el Gobierno del presidente Pedro Sánchez sigue con demasiado interés los acontecimientos en la tierra de lagos y volcanes, "como si se tratase de una cuestión de máxima prioridad", especialmente, para Albares."Lo vimos ya en el ejercicio de sufragio último, cuando el ministro demandó una posición común de la UE sobre el proceso electoral. Incluso, fijó una reunión de máximo nivel en Luxemburgo y criticó de manera injusta al Ejecutivo de Daniel Ortega, elegido de manera legítima, declaraciones inconexas con la realidad y en franca violación a su soberanía", manifestó a Sputnik.Manipulación informativaSánchez Castillo aseguró que, nuevamente, vimos cómo la administración ibérica se sumó a los ataques contra la autodeterminación de la sociedad nicaragüense y a la campaña internacional de manipulación informativa, orquestada por Estados Unidos e impulsada desde conglomerados de la comunicación y naciones lacayas.Con esa actitud, aseguró el parlamentario, el territorio ibérico se coloca en contra de la democracia y en apoyo a los promotores del intento de golpe de Estado en Nicaragua, empresarios corruptos y terroristas, "si es preciso posicionarnos sobre los asuntos internos de otro país, el sentido común indica que debemos hacerlo a favor de la voluntad popular".Es difícil de entender, puntualizó Sánchez Castillo, cómo un Gobierno catalogado de progresista comparte análisis y proyectos derechistas y remarcó que la administración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) construye una propuesta de desarrollo humano; garantiza el acceso universal, gratuito y de calidad a la educación y la salud y exhibe la mejor red de carreteras de Centroamérica.España, que reclama el freno a una supuesta persecución a periodistas independientes en Nicaragua, es sin embargo uno de los países que impide desde el pasado 3 de marzo la transmisión del canal de televisión RT y la emisión de noticias de la agencia Sputnik, bajo el argumento de que "son parte de la maquinaria de guerra de Rusia".Racismo y xenofobia: ¿contra quién?Para el diputado nicaragüense Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, España y el resto de los países de la Unión Europea constituyen un instrumento del imperialismo y un ejemplo de racismo y xenofobia respecto al manejo de "ciertos inmigrantes"."Esas naciones asumen diferencias perceptibles en la aplicación de sus políticas migratorias: tienen las fronteras abiertas y sin impedimentos para los ucranianos, sin embargo, cuando son los africanos los que llegan a Europa, los dejan morir en el mar o violan sus derechos humanos. La única diferencia es que los primeros son blancos, rubios y de ojos azules y los segundos, negros", indicó Navarro a Sputnik.A juicio del parlamentario, España es uno de los promotores de la permanencia del conflicto en Kiev porque no arriesga a sus propios ciudadanos, ni le importa la muerte de los habitantes de ese país con costas al Mar Negro, mientras puedan servir a los intereses de Estados Unidos de debilitar a Rusia.Por si fuera poco, sentenció el constituyente, España forma parte de ese grupo de cercenadores de la libertad de expresión y de prensa, promotores de la divulgación de versiones sesgadas y orientadas a sus intereses de mantener una opinión favorable a Ucrania, durante el operativo militar especial impulsado por Rusia, desde el 24 de febrero último.Según el periodista nicaragüense y director de la emisora de radio La Primerísima, William Grigsby, el Estado español es profundamente franquista; su andamiaje jurídico, aparato represor y clase política han sido permeadas por esa ideología y, por tanto, son de naturaleza fascista y de extrema derecha."Por ejemplo, el expresidente Felipe González (1982-1996), del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), prometió a sus electores que el país no ingresaría a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Una vez en el cargo traicionó al pueblo al tramitar la adhesión a la alianza militar como una de sus primeras medidas, decisión materializada finalmente el 30 de mayo de 1982", recordó.Con esa filosofía de pillaje y colonialismo, reveló Grigsby, el Ejecutivo ibérico ha venido a América Latina a robar y saquear, bajo la apariencia de una supuesta democracia y colaboración, y afirmó que durante los gobiernos neoliberales de Violeta Barrios y Arnoldo Alemán hacían negocios "horripilantes y a sobreprecio para supuestamente hacer obras, y se quedaban con ese dinero".La aspiración, consideró Grigsby, es resucitar como la potencia que fueron y para ello agreden a países como Nicaragua, pero "tenemos mucha dignidad y no nos van a pisotear, aunque mantengan su discurso de odio y falsedad de manera permanente, aquí no lograrán las mismas transacciones comerciales de antes ni nos domesticarán", subrayó a Sputnik.¿Qué dicta la política exterior nicaragüense?El académico Jonathan Flores, docente de filosofía e investigación científica de la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), mencionó la política exterior nicaragüense de mantener relaciones con todos los países del mundo y su principio irrenunciable de no injerencia y el respeto a los asuntos internos de otros Estados."El intercambio de notas entre Managua y Madrid responde, precisamente, a una manera de actuar, sobre todo tras los acontecimientos de 2018, del Ejecutivo español y su voluntad continua de intromisión. Desde el Palacio de la Moncloa existen declaraciones, opiniones y expresiones contrarias a las figuras vinculadas al sandinismo", añadió.Si un funcionario de Gobierno, en mayor medida el encargado de la política exterior, emite juicios sobre una realidad que no es de su competencia o en correspondencia con su visión de la democracia desde el punto de vista occidental resulta, a todas luces, una agresión verbal y, de algún modo, tensa las relaciones bilaterales.La nación centroamericana decidió no invitar al bloque regional europeo como acompañante u observador de su ejercicio de sufragio en noviembre de 2021 y eso, a juicio del experto, es una decisión soberana y autónoma que causa molestias en el denominado Viejo Continente: "Todavía piensan en Latinoamérica como una zona donde creen tener influencias".

https://mundo.sputniknews.com/20211109/presidente-de-nicaragua-afirma-que-la-ue-y-su-parlamento-esta-gobernado-por-fascistas-1118023353.html

nicaragua

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

nicaragua, centroamérica, colonialismo, frente sandinista de liberación nacional (fsln), 💬 opinión y análisis, josé manuel albares, ue, sanciones, elecciones generales en nicaragua (2021), gobierno de españa