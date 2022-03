https://mundo.sputniknews.com/20220308/el-final-de-la-pandemia-es-una-ilusion-en-cualquier-momento-podria-surgir-otra-variante-1122777131.html

El final de la pandemia es una ilusión: en cualquier momento podría surgir otra variante

El final de la pandemia es una ilusión: en cualquier momento podría surgir otra variante

Este viernes 4 de marzo el Gobierno de la Ciudad de México determinó decretar el semáforo verde en sus medidas de restricción social ante la pandemia de...

Sin embargo, esto de ninguna manera debe interpretarse como el fin de la pandemia de COVID-19: únicamente se trata de una estabilización de los contagios, explica en entrevista con Sputnik el médico cirujano Xavier Tello, autor de La tragedia del desabasto."Estamos en un momento en el que una parte importante de la población mundial ya tiene esquemas completos (de vacunación), y esquemas completos son tres dosis, no dos, y esto hace que se suponga que ya existe una inmunidad por vacuna o una inmunidad reciente postinfección en los pacientes que hayan tenido COVID", lo que puede tranquilizar un poco el sentimiento de la gente, evalúa.Sin embargo, considera los contagios van a continuar, aunque en menor frecuencia, por lo menos con la variante ómicron."Pudiera suceder que hubiera otra variedad y que volvieran a incrementarse los contagios. Pudiera suceder que alguna mutación diera una mutación que fuera particularmente agresiva en algo y eso ocasionara una gran mortalidad", especula, como de hecho está sucediendo en Hong Kong.Más contagios por UcraniaAcerca del traslado masivo de ciudadanos de Ucrania en calidad de refugiados ante distintos países de Europa, luego de que Rusia abriera un frente militar contra ese país a finales de febrero, el doctor Tello explica que ese movimiento de grupos humanos generará nuevos contagios."Los países que están afectando humanitaria a toda esta gente desplazada están haciéndolo sin pedirles un certificado de vacunación, además sabemos que las condiciones de hacinamiento en las que han tenido que ser evacuados no son las óptimas, los campos de refugiados, los trenes", expone el médico."Seguramente que vamos a ver una condición de contagio, particularmente entre los grupos de desplazados de Ucrania y seguramente también entre los países que no cuenten con un sistema de protección adecuado que los estén recibiendo", agrega.La proliferación del discurso antivacunasCuestionado sobre los motivos o causales detrás del discurso y las prácticas antivacunas, Tello considera que siempre ha existido algún porcentaje poblacional con alguna resistencia a la vacunación."Hoy en día lo que hemos tenido no es una campaña: es un fenómeno de desinformación amplificada", define.En la era de la hipercomunicación, dice, las redes sociales funcionan como una especie de altavoz, donde se genera recepción a diferente clase de ideas, incluidas las disonantes."Si a eso, además, le empezamos nosotros a agregar un matiz político, es decir, si mi adversario político es el que promueve la vacunación, pues yo voy a hacer lo posible por no vacunar", expone.Como ejemplo recuerda que puede considerarse el caso de Estados Unidos, donde simpatizantes del Partido Republicano y del expresidente Donald Trump no tuvieron objeción con inocularse antes del triunfo de Joe Biden. Sin embargo, cambiaron su postura tras la elección presidencial de 2020.Fenómenos parecidos ocurrieron en países como Australia, Canadá o naciones de Europa central, recuerda.Abdala, Sputnik y Cansino, ¿llenas de maraña política?El médico Tello descarta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) opere con criterios políticos en sus determinaciones en torno a antígenos producidos en Cuba, Rusia y China, como el caso de Abdala, Sputnik y Cansino, respectivamente.En cambio, asegura que se trata únicamente de criterios de homologación que, a veces, rebasan la perspectiva médica y se refieren a aspectos como la manufactura."El caso, sencillamente, es una cuestión de estandarización, la vacuna (Sputnik) de hecho no tiene ningún problema, no es contra el antígeno, el problema es específicamente contra el proceso de manufactura, creo, incluso que el de la segunda dosis", subraya.En el caso de Cuba, identifica que el desarrollo inmunológico de su opción vacunatoria está muy bien, sin embargo, dice, tiene que cumplir con criterios internacionales de estandarización.¿De qué sirve el semáforo?Ante el apetito social de retomar actividades con normalidad luego de dos años de limitaciones por la aparición y esparcimiento del SARS-CoV-2, el médico Tello advierte que desde hace tiempo en México no se observaban las medidas de distanciamiento social con estricto rigor.También los criterios utilizados para determinar el color del semáforo en la Ciudad de México resultan dudosos, pues no se trata del mejor marcador, critica."La gente va a salir y lo va a manifestar, ahora, dicho lo anterior, tampoco es que estuvieran funcionando muy bien las reglas", valora Tello."La gente de cualquier manera estaba yendo y se estaba conjuntando y como que no había restricciones a ese respecto", reconoce.

