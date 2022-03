https://mundo.sputniknews.com/20220308/eeuu-empresas-chinas-que-desafien-las-sanciones-a-rusia-se-enfrentan-a-acciones-devastadoras-1122812839.html

EEUU: empresas chinas que desafíen las sanciones a Rusia se enfrentan a acciones "devastadoras"

Las empresas chinas que desafíen las sanciones a Rusia y Bielorrusia pueden ser objeto de acciones "devastadoras", señaló la secretaria de Comercio de EEUU... 08.03.2022, Sputnik Mundo

"Básicamente, podríamos cerrar SMIC porque nosotros (EEUU) evitamos que usen nuestro equipo y nuestro software", afirmó Raimondo al periódico The New York Times en una entrevista sobre las empresas chinas que continúan trabajando con sus contrapartes rusas.La Corporación Internacional de Fabricación de Semiconductores o cualquier empresa china que infrinja las medidas de control de exportaciones de EEUU impuestas a Rusia y Bielorrusia pueden ser clausuradas si entregan chips y otros artículos de alta tecnología a los países sancionados, agregó.Ser neutral, no es una opciónMientras, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos estadounidense, Victoria Nuland, afirmó en una audiencia en el Congreso que EEUU no permitirá a China ser neutral en el conflicto."A los chinos les gusta decir que son neutrales en este conflicto", y por ello el canciller (jefe de Gobierno) alemán, Olaf Scholz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, "hablaron con (el presidente chino) Xi Jinping hoy mismo para persuadirlos de que la neutralidad no es una opción aquí", señaló.Varios países de Occidente han aplicado sanciones a Rusia luego de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

