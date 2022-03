https://mundo.sputniknews.com/20220308/dua-lipa-acusada-de-plagio-por-segunda-vez-ahora-por-una-cancion-de-miguel-bose-1122805312.html

Dua Lipa, acusada de plagio por segunda vez: ahora por una canción de Miguel Bosé

La cantante británica Dua Lipa sigue en la polémica debido a una segunda acusación por plagio, ahora por una canción interpretada por el artista español... 08.03.2022, Sputnik Mundo

Los compositores estadounidenses L. Russell Brown y Sandy Linzer demandaron a la diva de origen albano-kosovar ante un tribunal de Manhattan, por supuestamente haber plagiado dos de sus canciones: Wiggle and a Giggle All Night (1979), interpretada por Cory Daye, y Don Diablo (1980), cantada por Miguel Bosé. Los músicos alegan que Dua Lipa compuso su tema Levitating copiando la melodía inicial de las dos canciones anteriores. Según los demandantes, el comienzo de la canción representa "la parte más escuchada y reconocible, por lo que juega un papel fundamental en la popularidad de la canción". En el tema de Don Diablo, que forma parte del cuarto álbum de estudio de Miguel Bosé, los compositores son el propio español y Sandy Linzer. La otra canción que presuntamente plagió la intérprete fue Wiggle and a Giggle All Night, que también tiene una melodía muy similar a Levitating. El tema está compuesto por una progresión de acordes muy utilizada en la música blues, rock y pop: Si menor con séptima, Fa sostenido menor con séptima y Mi menor con séptima. Tanto Russell Brown como Sandy Linzer alegan que Dua Lipa duplicó "elementos de composición", por lo cual legalmente puede ser considerado un delito de plagio, de acuerdo con la demanda penal presentada. La británica ha admitido en diversas entrevistas que su álbum Future Nostalgia (2020), en el que viene Levitating, es un homenaje a toda la música disco y retro que le gustaba a sus padres. Hasta el momento, la también modelo y actriz no ha respondido a las acusaciones, las cuales también hacen responsable al rapero estadounidense DaBaby, así como a la disquera internacional Warner Records.

