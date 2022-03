https://mundo.sputniknews.com/20220308/cubanas-con-creciente-protagonismo-1122817007.html

"Las campañas de los pueblos solo son débiles, cuando en ella no se alista el corazón de la mujer; pero cuando se estremece y ayuda, cuando la mujer, tímida y quieta de su natural, anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño la obra es invencible", expresó en su momento el héroe nacional cubano José Martí (1853-1895).Aun cuando algunos siguen considerando machista a la sociedad cubana actual, las cifras hablan de una creciente participación de las mujeres, que representan el 53% en el sistema de las ciencias, la innovación y la tecnología, el 70,4% del sector de la salud pública y el 48% de los científicos.Esencial participación tienen también las mujeres en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Investigadoras, científicas, técnicas, enfermeras marcan la mayoría de ese ejército de batas blancas que lucha contra el flagelo hace dos años, donde más del 70% de los 900 proyectos de investigación e innovación para el control de esa enfermedad desarrollados por Cuba, están dirigidos por ellas.Más del 60% de los graduados universitarios cubanos son mujeres, devengan los mismos salarios que los hombres, y un buen número de ellas ocupan altos cargos de dirección en diferentes niveles.Están presentes además en la defensa, en la construcción, en el arte y la cultura, la educación, la política, y en disímiles tareas hasta hace unos años exclusivas de los hombres.A su vez, de los 605 diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), 322 son mujeres (53,2%), convirtiendo a la isla en el segundo país del mundo con más mujeres en el legislativo.A eso se une el cuidado del hogar, la educación de los hijos, la fuerza inspiradora en el tronco de la familia, donde la mujer es mucho más que un elemento, para convertirse en alma.Mujeres emancipadas"Yo sufrí en carne propia lo que fue la discriminación de la mujer, por ser negra, pobre y analfabeta. Mucho piso tuve que limpiar y muchas humillaciones soportar, pero cuando a mis 84 años miro a mis tres hijas, una médico, la otra ingeniera, y la más chiquita enfermera, creo valió la pena luchar por ganarnos ese derecho que ahora tenemos", comentó a la Agencia Sputnik una anciana residente en el municipio de Marianao, La Habana, nombrada Margarita Azcuy.La anciana, originaria de una zona rural en el oriente cubano, narró a Sputnik su infancia llena de pobreza, sin escuelas, en el seno de una humilde familia campesina con apenas recursos para mantenerse, y con la carga adicional de su piel negra, por la que fue objeto de múltiples discriminaciones.Programa nacional para el adelanto de las mujeresDesde el 2021, el Gobierno de Cuba aprobó el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres que promueve el avance la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades de las féminas.Este programa profundiza además en los factores objetivos y subjetivos que como expresiones de discriminación persisten en la sociedad cubana y obstaculizan un mayor resultado en la vida económica, política, social y familiar.En sus enunciados defiende la autonomía económica de las mujeres, el enfrentamiento a la violencia, las posibilidades de empleo en los diferentes sectores de la economía con el potencial de mujeres sin vínculo laboral, sobre todo las jóvenes, sin discriminación de ningún tipo, tanto en la contratación como en el ejercicio de sus funciones de trabajo, con una atención diferenciada para las embarazadas.También condena los enfoques sexistas y de belleza que se manifiestan en algunos negocios privados a la hora de emplear a las mujeres, y llama a velar por los derechos de ellas, en particular en el tiempo establecido para la jornada laboral, las vacaciones y la licencia de maternidad.Toma en cuenta los programas de calificación y recalificación, incluso en oficios considerados no tradicionales para las mujeres, propicia la participación de las campesinas, sobre todo jóvenes, en fuentes de empleo diversas.Un abanico de posibilidades que gira alrededor de esas mujeres que construyen con sus manos la obra del día a día en esta isla.

