Colectivo Trans del Uruguay califica de hito histórico primer fallo por transfemicidio

Colectivo Trans del Uruguay califica de hito histórico primer fallo por transfemicidio

MONTEVIDEO (Sputnik) — La tipificación del delito de transfemicidio es un logro y un hito en la historia de este país, consideró en diálogo con Sputnik la... 08.03.2022

El 7 de marzo la Justicia uruguaya condenó a 24 años de penitenciaría, por el delito de transfemicidio, a la expareja de Fanny Aguiar, una mujer travesti-trans de 37 años, que fue asesinada en noviembre de 2018.La presidenta del CTU resaltó que llegar a esta tipificación llevó muchos años de lucha, de salir a la calle a reclamar y exigir derechos.Asimismo, señaló que el fallo del jueves y el hecho de esta tipificación implica un antes y un después para la comunidad trans "porque los cuerpos trans antes eran asesinados y olvidados", y ahora tienen una herramienta muy fuerte.Spinetti insistió en que se trata de "un logro inmenso" para quienes les precedieron y para las nuevas generaciones.El 3 de marzo la justicia también decidió absolver al otro imputado en el caso de Fanny, un amigo de la expareja, por considerar que no había elementos de prueba para considerarlo responsable del asesinato.La fiscalía había pedido una condena de 28 años de penitenciaría por homicidio muy especialmente agravado para la expareja de la víctima, y de 30 años para el acompañante, que tenía antecedentes penales.El fiscal especializado en delitos sexuales de segundo turno, Raúl Iglesias, dijo al diario local La Diaria que apelará la sentencia tanto la absolución como la pena definida en la sentencia de condena para el autor.Al respecto, Spinetti afirmó que desde CTU consideran que no hubo justicia total en ese sentido, ya que "el coautor, quien estuvo presente, también debería haber sido condenado porque evidentemente de alguna manera colaboró o no hizo nada para impedirlo".La lucha sigueDesde CTU celebran la tipificación del delito de transfemicidio, pero resaltan que la lucha continúa y que es importante formar a las nuevas generaciones porque todavía "falta mucho" por lograr.En ese sentido recordó que Uruguay tiene una ley vanguardia en el mundo, la Ley Integral para Personas Trans (2018), pero que no basta para parar la violencia, la discriminación, la falta de acceso al trabajo, la salud y debe haber un cambio cultural profundo.Aseguró que las personas trans siguen sufriendo discriminación y violencia a diario en todas partes y constantemente deben demostrar que son confiables o que tienen capacidad para ejercer sus trabajos, entre otras cuestiones.Respecto a la ley trans precisó que lo que se está cumpliendo es el cambio de nombre y género y la pensión preparatoria, pero todo lo demás, todo lo que tiene que ver con educación, cultura, vivienda e incluso el cupo laboral no.Spinetti dijo que aunque en términos legales no hubo retrocesos en derechos desde la sanción de la ley, a los efectos presupuestales y de voluntades políticas sí los hay.Finalmente, detalló que desde CTU ayudan a través de alimentos a 497 personas trans en un país en el que hay aproximadamente 1.000, por lo que "una vez más una organización de la sociedad civil está asumiendo un rol que es del Estado".

