https://mundo.sputniknews.com/20220308/cohete-descontrolado-choco-contra-la-luna-que-pasaria-si-hubiera-ocurrido-en-la-tierra-1122814728.html

Cohete descontrolado chocó contra la luna: ¿qué pasaría si hubiera ocurrido en la Tierra?

Cohete descontrolado chocó contra la luna: ¿qué pasaría si hubiera ocurrido en la Tierra?

La pieza de basura espacial pesaba entre tres y cuatro toneladas. Aún no se sabe su impacto y a quién pertenecía, pero llevaba varios años abandonado. Esto volvió a abrir el debate sobre el control de emisiones de basura espacial y sus consecuencias. Un astrónomo nos explicó al respecto.

2022-03-08T22:10+0000

2022-03-08T22:10+0000

2022-03-08T22:53+0000

big bang

espacio

elon musk

agencia espacial europea (esa)

basura

basura espacial

contaminación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1122815798_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c5f39e6a67327ce3869e036f20dc394a.jpg

Cohete descontrolado chocó contra la luna: ¿qué pasaría si hubiera ocurrido en la Tierra? La pieza de basura espacial pesaba entre tres y cuatro toneladas. Aún no se sabe su impacto y a quién pertenecía, pero llevaba varios años abandonado. Esto volvió a abrir el debate sobre el control de emisiones de basura espacial y sus consecuencias. Un astrónomo nos explicó al respecto.

En un hecho histórico, por primera vez un cohete sin rumbo se estrelló contra la Luna el viernes 4 de marzo, pero aún no se conoce su origen. Se trataba de una nave abandonada hace unos siete años en el espacio que pesa entre tres y cuatro toneladas.Se le denominó "cohete rebelde", pues su origen es desconocido, causó un cráter en la Luna, y ahora los científicos investigan más detalles al respecto.¿Qué pasaría si este impacto hubiera ocurrido en la Tierra?. El astrónomo César Fuentes, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica, siguió este tema y nos brindó más detalles al respecto.“Muchas de estas cosas se queman entrando en la Tierra. Que haya un peligro porque se vaya a calentar la superficie de la Tierra por la caída de esta basura, no. Esto no va a ocurrir. Muchos de estos se van a quemar en la entrada y la proporción que llega a caer al suelo”, indicó.Por otra parte, este cohete desconocido es lo que se denomina "basura espacial". Son elementos que se lanzan al espacio y, luego de cumplir su función, quedan abandonados en el universo. Este impacto en la Luna pone en debate de nuevo esta problemática.Según datos de la Agencia Espacial Europea, se estima que hay al menos 36.500 piezas de basura espacial mayores a 10 centímetros que actualmente orbitan alrededor de la Tierra.En los últimos años vimos el crecimiento exponencial de privados incursionando en el espacio y lanzando cohetes, como Space X del millonario Elon Musk, o Blue Origin de Jeff Bezos. Ambos provienen del mundo del software y tienen la lógica de "producir rápido y fallar mucho", según el astrónomo chileno. Pero esto en consecuencia implica generar más basura."Es muy importante que no se destruyan estos satélites porque termina formándose en algo que ha ocurrido. Algunos países han volado algunos satélites espías para evitar que después sean investigados por alguien más. Lo que se logra con eso es que un proyectil se transforma en una bala grande, se transforma en un disparo de escopeta (...) En el caso que no haya más regulación vamos a ver choques más frecuentes entre estos objetos, por lo que va a generar más basura", agregó.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

espacio, elon musk, agencia espacial europea (esa), basura, basura espacial, contaminación, аудио