Así son las drogas de combate que usan los ultranacionalistas ucranianos

La milicia popular de la República Popular de Donetsk ha descubierto a las afueras de Mariúpol un laboratorio clandestino que producía estimulantes de combate... 08.03.2022, Sputnik Mundo

El director del Centro de Cooperación Social e Informativa Europa, Eduard Popov, revela que fue en 2014, tras el inicio del conflicto en el este de Ucrania, cuando supo de la existencia de dichos estupefacientes."Unos amigos de la República Popular de Donetsk me contaron que en los años 2014 y 2015, a menudo observaban que los militantes del batallón ultranacionalista Azov (prohibido en Rusia) se comportaban de manera completamente inadecuada, como si no se dieran cuenta de la realidad", cuenta Popov.El experto prosigue que bajo el efecto de las drogas, los militantes "dejan de sentir miedo". Los estupefacientes de combate "mejoran la resistencia física y disminuyen el dolor".Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

