Angelina Jolie: los yemeníes "merecen la misma compasión" que los refugiados ucranianos

“En total, en la semana entre el lunes 21 de febrero y el domingo 27 de febrero, Fox News, The New York Times, The Washington Post, CNN y MSNBC publicaron casi 1.300 historias separadas sobre la invasión de Ucrania, dos historias sobre el ataque a Siria, uno sobre Somalia y ninguno sobre la guerra liderada por Arabia Saudí contra Yemen”, escribió Alan MacLeod de MintPress News.