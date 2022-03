https://mundo.sputniknews.com/20220308/8m-en-panama-un-pais-patriarcal-con-un-alto-nivel-de-violencia-sexual-1122806730.html

8M en Panamá, un país patriarcal con un alto nivel de violencia sexual

8M en Panamá, un país patriarcal con un alto nivel de violencia sexual

Miles de mujeres se movilizaron y reclamaron en un país donde 851 niñas menores de 14 años fueron madres entre los años 2019 y 2020. En otro orden, EEUU prohibió importar gas y petróleo rusos por el conflicto en Ucrania. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2022-03-08T22:00+0000

2022-03-08T22:00+0000

2022-03-08T22:00+0000

en órbita

panamá

maternidad adolescente

embarazo adolescente

adolescentes

violencia contra los niños

aborto

vladímir putin

volodímir zelenski

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1122811690_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c3f07b115719fab2e6ddd7fc0cf4a4c9.jpg

8M en Panamá, un país patriarcal con un alto nivel de violencia sexual Miles de mujeres se movilizaron y reclamaron en un país donde 851 niñas menores de 14 años fueron madres entre los años 2019 y 2020. En otro orden, EEUU prohibió importar gas y petróleo rusos por el conflicto en Ucrania. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Mujeres panameñas reclamaron en varias ciudades este martes 8, Día Internacional de la Mujer. Lo hicieron bajo el lema "por una vida digna con seguridad social, libre de violencia y de acoso".En las últimas semanas, el país centroamericano se sacudió por las denuncias de esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas de la provincia Boca del Toro. Y además por el embarazo de una niña de ocho años de edad, sometida a una cesárea porque el tiempo de gestación ya no permitía realizar un aborto.De acuerdo con datos oficiales, entre los años 2019 y 2020, 851 niñas menores de 14 años fueron madres. Los embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se duplicaron durante 2020. Pasaron de 4.652 en 2019 a 9.724, informó el Ministerio de Salud.La entrevistada se refirió a los casos de esterilizaciones forzadas. "Según el Gobierno no se dan [estos procedimientos], pero las mujeres reclaman y hay que investigar", opinó.El embarazo de la pequeña fue detectado en diciembre, cuando tenía 23 semanas y media de gestación. Las autoridades alegaron que la ley permite el aborto solo hasta ocho semanas en caso de violación, como fue este caso, o 22 en caso de riesgo de vida de la mujer o el feto.Las organizaciones feministas presentaron una denuncia para que se investigue el protocolo aplicado.Para la activista panameña, la religión es una de las causas para el poco avance de los derechos de las mujeres en el país centroamericano."Este es un país extremadamente conservador, muy religioso y tradicionalista; uno de los elementos de retraso hacia los derechos de la mujer, dado que las religiones monoteístas son así. Esto se ha martillado tanto en el inconsciente de la gente que su interpretación de la religión es muy conservadora, y no liberal o quizá abierta [sobre sus creencias]", opinó la doctora en Ciencias Políticas.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la confirmación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre su encuentro con una delegación de EEUU en Caracas. Al respecto, dialogamos con el venezolano Hernán Zamora, vicerrector académico de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.Y además, nos referimos a la decisión de EEUU de prohibir la importación de petróleo y gas rusos, a raíz del conflicto en Ucrania.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

panamá

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

panamá, maternidad adolescente, embarazo adolescente, adolescentes, violencia contra los niños, aborto, vladímir putin, volodímir zelenski, ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, conflicto en el este de ucrania, аудио