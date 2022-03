https://mundo.sputniknews.com/20220308/1122810520.html

La OPEP afirma que situación de petróleo mundial sigue "incierta"

HOUSTON, EEUU (Sputnik) — El mercado global del petróleo permanece incierto en medio del conflicto en Ucrania y no hay proyección sobre cuánto tiempo seguirá... 08.03.2022, Sputnik Mundo

"No. Se llama 'incertidumbre,' por eso es incierto," sostuvo Qahtani cuando le preguntaron sobre cuánto tiempo prevé que los mercados globales sigan volátiles.Asimismo, todavía es muy pronto para evaluar cómo afectará al mercado petrolero internacional la decisión de EEUU de prohibir las importaciones del crudo ruso, afirmó Qahtani.El presidente estadounidense Joe Biden firmó una orden ejecutiva que impone sanciones al sector energético ruso, en respuesta a su operación militar en Ucrania.La orden prohíbe la importación a EEUU de petróleo crudo ruso y determinados productos petrolíferos, gas natural licuado y carbón.Además, prohíbe las nuevas inversiones estadounidenses en el sector energético de Rusia y la financiación o habilitación de empresas extranjeras que estén realizando inversiones para producir energía en el país euroasiático.El mandatario estadounidense reconoció que la decisión de Washington no está exenta de costos para su país.Asimismo, dijo que la decisión la tomo en consulta con aliados, incluso de Europa, muchos de los cuales EEUU entiende que pueden no estar en condiciones de unirse a su país en esta prohibición.

