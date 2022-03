https://mundo.sputniknews.com/20220307/zelenski-llama-a-nuevas-sanciones-contra-rusia-y-a-renunciar-al-petroleo-ruso-1122743498.html

Zelenski llama a nuevas sanciones contra Rusia y a renunciar al petróleo ruso

MOSCÚ (Sputnik) — Volodímir Zelenski pidió que se aprobaran nuevas sanciones contra Rusia y se declarara un boicot a las exportaciones rusas, en particular... 07.03.2022

internacional

rusia

ucrania

volodímir zelenski

operación militar especial de rusia en ucrania

conflicto en el este de ucrania

sanciones

📈 mercados y finanzas

petróleo

Según el político, "si la invasión continúa y Rusia no abandona sus planes contra Ucrania, entonces se necesita un nuevo paquete de sanciones"."Nuevas sanciones, nuevas sanciones contra la guerra, en nombre de la paz. Un boicot a las exportaciones rusas, en particular, el rechazo del crudo y los productos derivados del petróleo de Rusia, eso se puede llamar un embargo (...). Un boicot a las importaciones a Rusia", dijo Zelenski en un mensaje de vídeo publicado en su canal de Telegram. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.El Ministerio de Defensa ruso afirma que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, un total de 351 civiles murieron y otros 707 resultaron heridos en Ucrania desde el pasado 24 de febrero.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.

ucrania

2022

Noticias

rusia, ucrania, volodímir zelenski, operación militar especial de rusia en ucrania, conflicto en el este de ucrania, sanciones, 📈 mercados y finanzas, petróleo