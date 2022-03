https://mundo.sputniknews.com/20220307/voluntarios-de-mexico-eeuu-y-otros-paises-se-suman-a-las-fuerzas-de-ucrania-1122767126.html

Voluntarios de México, EEUU y otros países se suman a las fuerzas de Ucrania

La capital ucraniana recibió a las primeras personas que voluntariamente quieren luchar contra Rusia, informaron medios locales del país gobernado por... 07.03.2022, Sputnik Mundo

En medio de uno de los conflictos bélicos más grandes de Europa en los últimos 20 años, el Ejército de Ucrania recibe apoyo internacional, esta vez de parte de un grupo de voluntarios de otros países. Según informaron las Fuerzas Armadas Terrestres de Ucrania en redes sociales, los combatientes provienen de México, Estados Unidos, India, Suecia, Reino Unido y Lituania. El hecho también fue confirmado por el diario The Kyiv Independent.El colectivo se hace llamar Legión Internacional y ha arribado a Kiev con el objetivo de contrarrestar y repeler las agresiones de las fuerzas armadas rusas, que mantienen una operación militar en suelo ucraniano desde hace 11 días. El Gobierno de Rusia ha dicho a Ucrania que el conflicto armado podría terminar si Kiev cumple con las condiciones de Moscú, según dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.Lo que pide la Administración de Vladímir Putin es que Ucrania modifique su Constitución y que no se integre a ningún bloque, sobre todo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). No se ha especificado quiénes son las personas extranjeras que decidieron sumarse a las filas ucranianas. Sólo se comunicaron sus nacionalidades. En ese sentido, México ha sido claro en su postura con respecto a la situación en Ucrania. Según ha dicho varias veces el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el país latinoamericano apela a la solución diplomática y ha pedido el cese total de las hostilidades armadas. Además, rechaza cualquier acción militar de la Federación rusa en Ucrania y asegura que está en contra de cualquier invasión o intervención.

