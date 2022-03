https://mundo.sputniknews.com/20220307/una-marea-violeta-se-dispone-a-romper-la-violencia-y-la-discriminacion-1122764774.html

Una marea violeta se dispone a romper la violencia y la discriminación

Una marea violeta se dispone a romper la violencia y la discriminación

Cientos de miles de mujeres participan del 8M por la defensa de sus derechos.

Una marea violeta se dispone a romper la violencia y la discriminación Cientos de miles de mujeres participan del 8M por la defensa de sus derechos.

Este martes 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, las calles de América Latina se colman de manifestaciones y actividades para visibilizar la violencia y la discriminación ejercida por los hombres hacia niñas y mujeres.Feminicidios, desapariciones, falta de acceso a la salud, trabajo y Justicia, desigualdad laboral y salarial, son parte de los debes que la sociedad y los Estados mantienen con las mujeres. Según la activista y feminista argentina Raquel Vivanco, fundadora del Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", la solución requiere de la participación de todas las personas.La entrevistada dijo a Telescopio que "tenemos un desafío enorme por delante: poder debatir con el conjunto de la sociedad el cambio que necesitamos, donde la presencia del Estado es clave y requiere de un fuerte compromiso de todos y todas".En tal sentido se refirió a "la cultura de la violación”, y la validación de este tipo de hechos aberrantes por parte de los hombres. "Detrás de un violación no hay búsqueda de placer sino una práctica moralizadora de dominación del cuerpo femenino ubicándolo como una casa, un objeto", advirtió la entrevistada.Vivianco se refirió a las nuevas generaciones. "[Las mujeres] tienen que estar atentas y alertas para no retroceder en ningún derecho. [Y los varones] tienen que animarse a salir de estos moldes que los encapsulan en lugares tan nocivos", reflexionó."Ningún hombre, si pudiese elegir su rol en la sociedad, elegiría uno donde lastima de forma violenta u oprime a una mujer'', añadió.A criterio de Vivanco, a pesar de haber avanzado mucho en temas de género, aún hay muchas cosas pendientes. "Todavía no se han transformado las condiciones de una sociedad que sigue rigiéndose de manera patriarcal y machista", resaltó.Consultada sobre las desapariciones de niñas y mujeres a nivel regional, y a la falta de respuesta por parte del sistema de Justicia, señaló que "hay que poner la lupa sobre estos operadores judiciales y la salud", que actúan como "obstaculizadores de derechos".Vivanco destacó que el 8M "es un día de lucha y reflexión. La responsabilidad es de todos y todas".

