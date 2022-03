El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que los soldados que ejercen el servicio militar obligatorio no participan y no participarán en la operación... 07.03.2022, Sputnik Mundo

Putin se dirige a las madres y novias de soldados que participan en la operación militar en Ucrania

© Sputnik / Sergey Guneev Abrir banco de fotos Vladímir Putin, presidente de Rusia © Sputnik / Sergey Guneev / Abrir banco de fotos

Síguenos en

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que los soldados que ejercen el servicio militar obligatorio no participan y no participarán en la operación especial que el país lleva a cabo en Ucrania dado que esta tarea está encargada a los militares profesionales. Subrayó que no habrá reclutamiento adicional de los militares de reserva.