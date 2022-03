https://mundo.sputniknews.com/20220307/ninas-empoderadas-para-reducir-la-brecha-de-genero-en-ciencia-y-tecnologia-en-chile-1122694189.html

Niñas empoderadas para reducir la brecha de género en ciencia y tecnología en Chile

Niñas empoderadas para reducir la brecha de género en ciencia y tecnología en Chile

Niñas y adolescentes de entre 13 y 18 años podrán aprender gratis tecnología, programación e inteligencia artificial gracias a la séptima edición del programa... 07.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-07T23:17+0000

2022-03-07T23:17+0000

2022-03-07T23:17+0000

américa latina

chile

tecnologías de la información (ti)

mujeres ciéntíficas

educación

💬 entrevistas

brecha de género

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1122772350_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1902c28097c9d899ea77b2507b912fa2.jpg

En Chile la participación de mujeres en el mundo de la tecnología alcanza solo el 5%. Bajo este desigual panorama, Technovation Girls busca, a partir del desarrollo y participación de sus instancias de educación, lograr promover el interés de niñas y adolescentes en las ciencias y tecnología, para que más mujeres se incorporen en áreas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés—.Constanza Díaz, directora ejecutiva de la Fundación Technovation Girls Chile, comentó a Sputnik que "nosotros hacemos un programa que viene de Silicon Valley y hemos tomado la decisión de no bajar el nivel del curso que impartimos. Este programa se hace en Estados Unidos, Holanda, Nigeria, Colombia, México, etc. Este programa es el mismo en cualquier parte del mundo".Technovation Girls Chile es una fundación sin fines de lucro, que tiene como propósito estrechar la histórica brecha de género en el mundo de la ciencia, por eso el programa está orientado a niñas y jóvenes y se estima que en su séptima versión llegará a 12.000 niñas en siete regiones del país.Desde la creación del programa en el 2010 en Silicon Valley, más de 400.000 niñas de más de 120 países han participado en la resolución de un problema de su comunidad a través del desarrollo de una app.Díaz explica a Sputnik que con el paso de los años se han ido agregando alternativas al programa, puesto que las niñas pueden escoger si hacen aplicaciones para celular o hacen cosas que tienen que ver con inteligencia artificial."Tenemos una malla curricular central y otra alternativa, para las alumnas que van por segundo o tercer año consecutivo a nuestro programa", agregó.El impacto de Technovation Girls en sus estudiantesDíaz comenta que el resultado de Technovation Girls se ha visualizado en los ingresos de las adolescentes a la universidad y, al mismo tiempo, en su crecimiento universitario, principalmente, de niñas que venían de colegios técnicos-profesionales de escasos recursos o en situaciones económicas muy vulnerables."Ella me decía 'Technovation me abrió esas motivaciones y empujes, yo tenía mucho más horizonte, que mi horizonte no terminaba en mi comuna'", agregó.Díaz explica que la primera vez que su exestudiante salió de su comuna fue para ir a una actividad de Technovation, nunca antes había salido de su comuna."Esa realidad que pareciera que no es real en Santiago, es real. Las niñas de comunas vulnerables no salen de su comuna, puesto que no tienen conectividad, no tienen los medios, si bien tienen pase escolar, salir fuera de su comuna es un riesgo", señaló Constanza Díaz.En Technovation no tan solo se les enseña a sus estudiantes tecnología, programación e inteligencia artificial. Además, se les brinda habilidades que las preparan para el resto de su vida, como son el pensamiento crítico, pensamiento analítico, empatía, escucha activa, resolución de problemas reales y construcción de comunidades.Además, se busca empoderar a grupos subrepresentados para que sean líderes y solucionadores de problemas creativos a través de la educación en tecnología e ingeniería centrada en las niñas, las familias y las comunidades.De vuelta a la presencialidadA diferencia de los últimos dos años, en los cuales las clases se desarrollaron de manera remota producto de la pandemia de COVID-19, este 2022 las estudiantes se volverán a encontrar en las aulas. El programa se desarrollará en 20 establecimientos educacionales en siete regiones del país, y de manera interescolar en la región Metropolitana y de Valparaíso en las sedes de la Universidad Federico Santa María, Duoc UC y Pontificia Universidad Católica.Díaz explica que la pandemia ayudó a crecer a Technovation Girls Chile, puesto que la mayoría de los programas que se hacían para adolescentes fueron cerrados producto del COVID-19."Lo anterior significó que había un público, por llamarlo de alguna manera, huérfano de actividad extracurricular. Todas las niñas que asistían a las escuelas de verano de las universidades, que son ávidas de ir a estas actividades, de ir más allá del currículo tradicional escolar, llegaron a Technovation", señaló la directora ejecutiva."Tuvimos 3.000 inscritas durante el año pasado y gracias a eso tuvimos durante dos años la donación de la empresa de telecomunicaciones WOM más de 3.000 chips para celulares con conectividad a internet. Eso nos permitió que las niñas se pudieran conectar a las clases", agregó.Llamado a voluntariosComo Technovation es una fundación sin fines de lucro, abrió un proceso de inscripción a voluntarios con intereses de aportar desde sus conocimientos profesionales para acompañar a las niñas durante este proceso."Por la misma razón, los cursos están dedicados 100% a niñas para asegurar un ambiente de aprendizaje cómodo y seguro para ellas, con el fin de romper las creencias limitantes, y reafirmar sus talentos, por medio del ensayo y error, donde ellas intervienen y se empoderan", finalizó la directora ejecutiva.Para inscribirse en el programa de Technovation, que tiene una duración de 100 horas curriculares impartidos en un semestre, las niñas deben rellenar el formulario en la web de la Fundación con sus datos.

https://mundo.sputniknews.com/20220210/a-que-se-enfrentan-las-mujeres-cientificas-en-latinoamerica-1121505294.html

https://mundo.sputniknews.com/20220211/de-mexico-a-la-nasa-la-historia-de-estrella-la-joven-que-hace-ciencia-comunitaria-e-incluyente-1121484631.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

chile, tecnologías de la información (ti), mujeres ciéntíficas, educación, 💬 entrevistas, brecha de género