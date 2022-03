https://mundo.sputniknews.com/20220307/moscu-el-rechazo-del-petroleo-ruso-llevara-a-consecuencias-catastroficas-para-el-mercado-mundial-1122757850.html

Moscú: el precio del barril puede llegar a los $300 si se prohibe la compra de petróleo ruso

El posible rechazo al petróleo ruso llevará a consecuencias catastróficas para el mercado mundial, alertó el vice primer ministro de Rusia, Alexandr Nóvak. 07.03.2022, Sputnik Mundo

economía

operación militar especial de rusia en ucrania

📈 mercados y finanzas

alexandr nóvak

!Según el alto funcionario, el discurso sobre la prohibición de las exportaciones rusas de hidrocarburo sacude las bases del mercado, crea la incertidumbre y causa daños significativos al consumidor."El precio del barril puede llegar hasta los 300 dólares y más", afirmó.Asimismo, el vice primer ruso subrayó que el alza de precios que se puede ver en el mercado energético mundial no tiene nada que ver con la política que lleva a cabo Moscú. "Es una consecuencia de las declaraciones de los políticos europeos", enfatizó.Nóvak comentó que Europa no podrá sustituir rápidamente todo el volumen del petróleo que importa desde Rusia. "Tomará más de un año", aseguró.Según Nóvak, Rusia tiene información sobre la preparación de un ataque de falsa bandera contra gasoductos en Ucrania.Nóvak también comentó los 'fake news' sobre el supuesto ataque de lo militares rusos contra la planta nuclear Zaporiyia."Quiero volver a subrayar: ¡Rusia no tiene nada que ver con ello! ¡Simplemente no es verdad! Las Fuerzas Armadas de Rusia trabajan en cooperación con los especialistas ucranianos que operan en la planta", subrayó.Recordó que Rusia aporta el 40% del gas que consume los países europeos y siempre ha sido un socio fiable, mientras que Gazprom cumple a cabalidad con sus obligaciones contractuales de suministro de gas. Además, el alto funcionario afirmó que el suministro a través del territorio de Ucrania aumentó a 109 millones de metros cúbicos por día, lo que equivale a unos 40.000 millones de metros cúbicos por año. "Este es el tránsito a través de Ucrania, y hoy se cumple al 100%. Además, las entregas están realizándose a través de Nord Stream 1, Yamal - Europa, Turkish Stream, Blue Stream", señaló el vice primer ministro.También agregó que Rusia, en relación con las acusaciones infundadas sobre la crisis energética en Europa y la imposición de una prohibición en Nord Stream 2, tiene todo el derecho de tomar una decisión semejante e imponer un embargo sobre el transporte de gas a través del Nord Stream 1, que está cargado ahora al 100%.

operación militar especial de rusia en ucrania, 📈 mercados y finanzas, alexandr nóvak