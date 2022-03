https://mundo.sputniknews.com/20220307/lo-de-queretaro-no-fue-espontaneo-la-teoria-sobre-la-trifulca-futbolistica-que-indigno-las-redes-1122767255.html

"Lo de Querétaro no fue espontáneo": la teoría sobre la trifulca futbolística que indignó las redes

Luego de que el partido regular entre los Gallos Blancos de Querétaro y el Atlas de Jalisco terminara en una trifulca campal en el estadio Corregidora, un... 07.03.2022, Sputnik Mundo

El periodista Héctor De Mauleón lamentó que el episodio de violencia campal registrado en el estadio el sábado 5 de marzo produjera que quedara en segundo plano del interés público la filtración de una llamada telefónica del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), donde estaría interviniendo de manera irregular en un caso contra su excuñada.La queja del columnista, publicada en su cuenta de Twitter, fue replicada por los escritores mexicanos Malva Flores y Aurelio Asiain."Qué rápido y qué raro", escribió ella en respuesta a De Mauleón."No me parece remoto. Es tal la descomposición que pueden hacer lo que sea con tal impunidad", devolvió Flores.A pesar de que el episodio de violencia registrado en el estadio de los Gallos Blancos generó una indignación generalizada tanto entre los equipos de la liga mexicana, los aficionados, autoridades y la ciudadanía, la especulación de Asiain generó rechazo entre los internautas."Los intelectuales, los liberales, los que se dicen más cultos y letrados, los que se sienten herederos de (Octavio) Paz y (Carlos) Fuentes, los que menosprecian al pueblo por ignorantes, cayendo en la teoría de la conspiración. La mezquindad no reconoce credenciales culturales", reprochó el usuario Pablo Ramírez.El politólogo Julio Aibar señaló a Asiain por su relación con la revista Letras Libres, impulsada por Enrique Krauze, y criticó su hipótesis."La policía local (de Querétaro) abrió las puertas para que (los agresores) ingresen al campo de juego, pero la culpa es de AMLO, según el poeta de los Krauze", recriminó el analista.Radicado en Japón desde hace años, Asiain también fue criticado por la feminista Luisa Hernández, especialista en estudios del desarrollo y estudiosa de la relación entre México y el país asiático."Me bastó un día para darme cuenta que Aurelio Asiain y Monserrat eran unos charlatanes que en el mejor de los casos hacen análisis simplistas y tendenciosos sobre Japón y Asia. Parece que sus capacidades para analizar lo que sucede en México no son mejores", expuso.

