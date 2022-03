https://mundo.sputniknews.com/20220307/lineas-aereas-de-rusia-suspenden-vuelos-internacionales-para-evitar-embargo-de-sus-naves-1122772488.html

Líneas aéreas de Rusia suspenden vuelos internacionales para evitar embargo de sus naves

MOSCÚ (Sputnik) — Las compañías aéreas de Rusia suspenden a partir del 8 de marzo los vuelos internacionales por temor a que sus naves sean embargadas en el... 07.03.2022, Sputnik Mundo

La semana pasada, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia (Rosaviatsia) recomendó a las aerolíneas rusas suspender los vuelos al extranjero a partir del 6 de marzo y desde el extranjero, a partir del 8 de marzo por el riesgo de que los aviones sean embargados o retenidos.Rosaviatsia comentó que los Estados que se unieron a las sanciones imponen restricciones adicionales como embargos o retenciones de naves de compañías rusas.Las restricciones no se extienden a las aerolíneas rusas que utilizan aviones de matrícula extranjera. Además, se puede seguir volando a los países que no se unieron a las sanciones y no restringieron la conexión aérea con Rusia.Muchas compañías rusas ya anunciaron que suspenden los vuelos. Aeroflot –la aerolínea más grande de Rusia– suspende a partir del 8 de marzo todos los vuelos internacionales, exceptuando los vuelos a Minsk.Ese día también suspenderán los vuelos internacionales Rossiya, Pobeda, Azur Air y algunas compañías más. Ya lo han hecho S7, Nordwind y PegasFly.El presidente ruso, Vladímir Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania, alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el mandatario ruso, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.

