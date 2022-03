https://mundo.sputniknews.com/20220307/embajador-ruso-en-argentina-la-paz-depende-tambien-de-las-autoridades-ucranianas-1122757669.html

Embajador ruso en Argentina: la paz depende también de las autoridades ucranianas

BUENOS AIRES (Sputnik) — El embajador ruso en Argentina, Dmitri Feoktístov, señaló que para alcanzar la paz en Ucrania no solo se requiere la voluntad del... 07.03.2022, Sputnik Mundo

américa latina

argentina

dmitri feoktístov

ucrania

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

"La paz no solo depende de nosotros, sino también de la voluntad de los líderes ucranianos", afirmó en una entrevista con el diario local El Cronista.El jefe diplomático ruso aseguró que fue su país el que "inició las negociaciones ruso-ucranianas en el territorio de Bielorrusia" el 28 de febrero, a través de una delegación encabezada por un asesor de Putin."Ya se celebraron dos rondas de consultas y se lograron algunos avances. Para los próximos días está prevista la realización de la tercera reunión de las partes", refirió respecto a la nueva fase de consultas que comenzó este lunes 7 en Bielorrusia.La decisión de comenzar una "operación militar especial" en Ucrania "fue el último recurso disponible para llegar a un acuerdo en Ucrania, cuyas autoridades comenzaron la guerra contra su propio pueblo hace ocho años", planteó el embajador.El "objetivo principal" que promueve las operaciones militares "es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, así como la garantía de su estatus neutral", sostuvo.SancionesFeoktístov, que antes de llegar a Argentina fue consejero jefe de la Oficina de Desarme y No Proliferación de la Misión Permanente de la Federación Rusa ante Naciones Unidas, aseguró que su país "no teme a las sanciones económicas".Desde hace ocho años Rusia se ha preparado para este escenario a través de un programa de sustitución de importaciones, "y hoy en día muchos fabricantes nacionales lograron resultados impresionantes en la fabricación de productos que antes importaban del extranjero".En todo caso, Argentina, "es un oponente principal a la estrategia de ejercer presión sobre los estados soberanos con sanciones", al igual que Rusia, valoró el embajador.Con la decisión de pedir a Rusia "que cese inmediatamente en el uso de la fuerza", y de condenar "la invasión a Ucrania", la nación sudamericana ha ejercido su soberanía "utilizando su propio criterio", indicó el diplomático.En otro tramo de la entrevista, el embajador supuso que no están en riesgo los acuerdos vigentes con Argentina, y que "que nada cambió en este sentido"."Creemos que los intereses básicos del Estado en varios campos no deben depender de la situación política y el desarrollo de la situación internacional. Al menos, no seremos los primeros en iniciar la revisión de los acuerdos existentes", aseguró.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.

