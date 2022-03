El presidente mexicano llama a evitar la violencia en el Día Internacional de la Mujer

https://mundo.sputniknews.com/20220307/el-presidente-mexicano-llama-a-evitar-violencia-en-el-dia-internacional-de-la-mujer-1122754409.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los movimientos feministas a evitar la violencia en las... 07.03.2022, Sputnik Mundo

El jefe del Ejecutivo afirmó que hay algunas personas que quieren "vandalizar" el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y la Catedral Metropolitana en la plaza principal capitalina del Zócalo "para proyectar la imagen de un México en llamas porque no están de acuerdo con la transformación que estamos llevando a cabo".Las organizaciones feministas volvieron a convocar este año a mítines y marchas de protestas en plazas y principales arterias de las principales ciudades ante los indicadores de violencia contra las mujeres que siguen en ascenso.López Obrador expresó: "apostemos a la paz, al amor al prójimo, hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, a las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia".El jefe del Ejecutivo federal aseguró que las autoridades federales tienen información de planes de actos violentos de las organizaciones feministas inconformes, como las registradas en años anteriores, sobre todo en la capital."Se están preparando con marros, sopletes y bombas molotov [incendiarias artesanales]", denunció el gobernante.El presidente mexicano asegura que se trata de organizaciones con posiciones "conservadoras", que se oponen al movimiento del partido gobernante que él encabeza y define como "liberal".Cometer actos de violencia callejera "ya no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo; es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación", expresó.Aunque el número de mujeres en puestos de Gobierno ha crecido, el mandatario también ha sostenido en los tres años transcurridos de su sexenio una constante controversia con dirigentes destacadas del feminismo mexicano.Datos del estatal Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que entre enero y diciembre del año pasado 2021 se abrieron 371.836 investigaciones sobre violencia contra mujeres o sus hijos.Esa cifra representa más un promedio de un millar de delitos contra mujeres denunciados cada día en todo el país, sin contar el elevado porcentaje de delitos que no se denuncian que son la inmensa mayoría.De los 13 tipos de delitos catalogados como violencia contra las mujeres, en seis hubo máximos históricos el año pasado, según los registros oficiales que datan de los años 1990.Entre esos delitos destacan el feminicidio, con 969 denuncias; la extorsión a mujeres, con 3.359 investigaciones; y la corrupción de menores, que suman 1.548.La violencia familiar contra mujeres es el delito más denunciado, con 253.736, junto con 21.188 casos de violación y 4.186 como violencia de género.

