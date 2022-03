https://mundo.sputniknews.com/20220307/el-gobierno-de-venezuela-reitera-llamado-a-la-paz-y-el-dialogo-ante-crisis-en-ucrania-1122757105.html

El Gobierno de Venezuela reitera llamado a la paz y el diálogo ante crisis en Ucrania

CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró que su país aboga por la paz y el diálogo en la crisis en Ucrania, y calificó como... 07.03.2022, Sputnik Mundo

El Gobierno venezolano señaló a la OTAN de quebrantar el acuerdo de Minsk.Los acuerdos de Minsk se firmaron en 2014, con el apoyo de Bielorrusia, Francia y Alemania.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania y formuló su objetivo como protección de las personas que "a lo largo de ocho años sufren vejaciones y genocidio por parte del régimen de Kiev".El líder ruso también dijo que se planea efectuar "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania y enjuiciar a los que cometieron crímenes sangrientos contra los habitantes pacíficos de Donbás.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica; no se trata de ocupar Ucrania, subrayó Putin.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales.La Asamblea General de la ONU aprobó el 1 de marzo, por 141 votos a favor y cinco en contra con 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deplora el uso de la fuerza contra Ucrania y exige ponerle fin inmediato.El 3 de marzo, las delegaciones de Rusia y Ucrania celebraron una segunda ronda de negociaciones en la que acordaron establecer corredores humanitarios, con posibilidad de un alto el fuego temporal para permitir la evacuación de civiles.

