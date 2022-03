https://mundo.sputniknews.com/20220307/barbarie-en-el-futbol-de-mexico-hay-relacion-entre-los-dirigentes-de-clubes-y-las-barras-1122762512.html

Barbarie en el fútbol de México: "Hay relación entre los dirigentes de clubes y las barras"

Barbarie en el fútbol de México: "Hay relación entre los dirigentes de clubes y las barras"

Autoridades y la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigan los enfrentamientos en el estadio de Querétaro entre seguidores de este club y los de Atlas, con un saldo de al menos 26 heridos. En otro orden, terminó sin acuerdo la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2022-03-07T22:00+0000

2022-03-07T22:00+0000

2022-03-07T22:00+0000

en órbita

vladímir putin

volodímir zelenski

operación militar especial de rusia en ucrania

conflicto en el este de ucrania

ucrania

gobierno de méxico

méxico

querétaro

guadalajara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1122766363_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_a5cddbd3a17f803a2ce461932101da6f.jpg

Barbarie en el fútbol de México: "Hay relación entre los dirigentes de clubes y las barras" Autoridades nacionales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigan los enfrentamientos en el estadio de Querétaro entre seguidores de este club y los de Atlas, con un saldo de al menos 26 heridos. En otro orden, terminó sin acuerdo la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El sábado 5, el partido por La Liga MX (Primera División) entre el anfitrión Querétaro FC y Atlas (Guadalajara) se suspendió sobre los 63 minutos del segundo tiempo, cuando comenzaron los choques entre seguidores de ambos equipos. El saldo final fue de al menos 26 heridos.Aníbal García Fernández, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), dijo a En Órbita que el incidente "obedece a varias situaciones"."Primero, tiene que ver con la cuestión de la seguridad. En México, cuando se realiza un evento de esta magnitud, hay seguridad pública; y en este caso también hubo seguridad privada, que falló, contratada por el equipo anfitrión", afirmó.Para el entrevistado, hay otros elementos a considerar, como que la directiva de Querétaro "no hizo lo necesario, sabiendo que con Atlas tienen una gran rivalidad desde 2007, cuando este club provocó que Querétaro descendiera a Segunda División. (...) La directiva y el Gobierno estatal no brindaron la seguridad pertinente", agregó García Fernández.Por su parte, en su "mañanera" del lunes 7, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no se responsabilizará al gobernador de Querétaro por la brutal trifulca.El mandatario además pidió "poner atención" a la información desde las redes sociales, donde se informó con falsedad de presuntos 10 muertos por la disputa. En estas plataformas se viralizaron fuertes imágenes de los salvajes enfrentamientos en el Estadio de Querétaro.“Ante estos hechos lamentables se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes y las causas de la violencia", agregó.Los guardias de seguridad del estadio, al aumentar la violencia entre los espectadores en el campo y las tribunas, abrieron los accesos al terreno de juego para que la gente pudiera resguardarse y huir.El entrevistado repasó antecedentes en estos hechos de violencia en el fútbol profesional del país."En 2019 fue Querétaro contra San Luis. En 2015, seguidores de Atlas también invadieron el campo durante un partido. Pero nunca se llegó a estos niveles. Y sorprende la metodología usada [por los violentos], con las autoridades rebasadas. La 'barra' de Atlas fue acorralada, se abrieron las vallas e inició la brutalidad", explicó.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con María Esther Mogollón, asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, sobre la manifestación de mujeres víctimas de esterilización forzada este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Lima.Y además, hablaremos de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, luego de cumplir con la tercera ronda.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

ucrania

méxico

querétaro

guadalajara

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladímir putin, volodímir zelenski, operación militar especial de rusia en ucrania, conflicto en el este de ucrania, ucrania, gobierno de méxico, méxico, querétaro, guadalajara, fútbol, аудио