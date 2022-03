https://mundo.sputniknews.com/20220307/8m-en-uruguay-punto-de-inflexion-para-la-historica-tension-entre-feminismo-e-izquierda-1122762953.html

8M en Uruguay: punto de inflexión para la histórica tensión entre feminismo e izquierda

8M en Uruguay: punto de inflexión para la histórica tensión entre feminismo e izquierda

MONTEVIDEO (Sputnik) — Los feminismos a nivel mundial, y particularmente en América Latina, vienen interviniendo y ganando espacio en los distintos ámbitos de... 07.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-07T20:30+0000

2022-03-07T20:30+0000

2022-03-07T20:31+0000

américa latina

uruguay

8 de marzo

mujeres

pit-cnt

derechos de la mujer

feminismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109072/20/1090722004_0:482:2048:1634_1920x0_80_0_0_90f89b2dccdd50be21f6b29d403abb49.jpg

La participación del movimiento feminista se puede ver en el proceso constituyente de Chile, en la negociación de la deuda externa en Argentina, en la acción contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), la ley ómnibus impulsada por el Gobierno de Uruguay y aprobada en pandemia, que irá este mes a referéndum, en las protestas sociales de Colombia, en la lucha ambiental de Centroamérica, y en muchos otros espacios considerados muchas veces fuera de los temas que "les competen" a las mujeres.Ese involucramiento de los feminismos cada vez más fuerte en las distintas áreas choca por momentos con otros movimientos sociales, de izquierda y sindicales acostumbrados a "marcar la agenda" de la lucha social.Un nuevo desencuentro entre estos movimientos tiene lugar en Uruguay en las últimas semanas después de que la central sindical única PIT-CNT convocara a un paro general de hombres y mujeres para el 8M, una decisión que despertó polémica y rabia.El PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores) anunció que se movilizará a favor de la campaña para derogar 135 artículos de la LUC, y argumentó que es una medida de fuerza ante el referéndum que realizará este 27 de marzo.Desde 2017, cada 8 de marzo se realiza un paro internacional de mujeres y disidencias sexuales que desde su primera convocatoria llamaba a visibilizar con la huelga feminista su rol y su trabajo, tanto productivo como reproductivo, en la sociedad: "si paramos las mujeres se para el mundo".La decisión del PIT-CNT "es una falta de respeto a la lucha feminista. No son ellos quienes deciden las características del paro, tendrían que poder apoyarnos y darnos condiciones para que a ninguna compañera la echen, tenga problemas o la sancionen, pero el contenido de ese día, qué se dice, qué se piensa, qué se está denunciando y qué se desea lo decidimos nosotras", dijo Mariana Menéndez, una de las voceras de Tejido Feminista —espacio de articulación de varios colectivos, organizaciones, mujeres y disidencias feministas autoconvocadas—, en diálogo con Agencia Sputnik.En ese sentido consideró que se trata de "un problema histórico entre la izquierda, los sindicalismos y el feminismo".La integrante del colectivo feminista Minervas explicó que ese desencuentro o imposición de cómo debe ser la lucha tiene que ver con que son organizaciones que todavía están matizadas patriarcalmente.La decisión de la central obrera, que generó división dentro de los propios sindicatos, ya que algunos pedían respaldar solo paro de mujeres, despertó enojo en gran parte del movimiento feminista por, una vez más, invisibilizar su lucha.Respecto al referéndum por la LUC como protagonista del paro general, explicó que muchas feministas han estado involucradas en la campaña de derogación y la consideran una "ley terrible", pero que no puede ser el tema central del 8M, ya que no es el único problema."Es una ley neoliberal que a nosotras nos afecta muchísimo, pero no es el único problema, es como mirar un árbol dentro de un bosque en la situación en la que estamos de crisis social, económica, ambiental", añadió.A su entender esa mirada desde las experiencias pero hacia lo general, que es lo que impulsan desde Tejido Feminista, es lo que no se tolera."Nosotras (para ellos) tendríamos que ser una parte y hablar de una partecita de la realidad, pero nosotras queremos transformarlo todo", agregó.Habrá mareaPese a la polémica y el desacuerdo con la decisión del PIT-CNT, los feminismos en Uruguay se preparan para tomar las calles este martes 8 con diversas convocatorias en todo el país.Desde Tejido Feminista convocan a la huelga feminista y a una movilización en Montevideo que tendrá dos grandes puntos de partida por la principal avenida del centro capitalino para marchar hacia el mar, un hecho inédito en las movilizaciones de 8M.Bajo las consignas "Habrá marea" y "Somos agua cuando la realidad es piedra", Tejido Feminista convoca a ir hacia al mar como una acción simbólica que centra la lucha y el reclamo, además de en el fin de la violencia y la desigualdad de género, en el rechazo al extractivismo y a los agro tóxicos, que dañan "la tierra que sostiene la vida".Para Menéndez la otra cara de la polémica y el debate es la que los feminismos vienen construyendo, tanto a nivel local como internacional, de encuentro, tejidos y vínculos muy potentes entre todas para unir fuerzas y capacidades para lograr las transformaciones que desean."La contracara de esos intentos de apropiarse de la lucha, es una lucha que ha crecido enormemente y un afecto entre mujeres, una confianza, un dejar de competir muy poderoso, que creo que tendríamos hablar más de eso, incluso entre nosotras", añadió.También destacó la importancia de poder hacer que la lucha también sea alegría ante años de mucho dolor, muchas pérdidas y mucho miedo.Respecto a la huelga feminista internacional, que en 2018 se realizó en al menos 150 países, señaló que es una opción que ha ido creciendo y complejizándose, al tiempo que consideró que son cosas que a veces se pierden de vista desde el punto de vista histórico pero "es una rebelión abierta, que tiene otras formas pero una capacidad de transformar muy grande".FeminicidiosLa macha del 8M llega a menos de una semana del hallazgo del cuerpo de una mujer, asesinada y descuartizada, en el pozo séptico de una casa en un barrio de Montevideo.En ese mismo terreno se encontró también, en una heladera, el cuerpo de otra mujer que fue asesinada. Sería el séptimo femicidio del año.Este año las movilizaciones serán contra la violencia machista, la crisis ecológica, la sobrecarga del trabajo de cuidados y reproductivo en las mujeres y de un llamado a repensar una salud y educación feminista, y dentro de ello la importancia de la implementación de la educación sexual integral.También harán énfasis en el rechazo a la cultura de la violación, tras el aumento de las denuncias sobre abuso sexual en el país y dos casos que generaron conmoción e indignación en este 2022: la violación grupal a una mujer en un apartamento de un barrio de la capital y la denuncia de violación a dos mujeres por tres policías de la Guardia Republicana en un patrullero, también en Montevideo.

https://mundo.sputniknews.com/20220207/denuncian-rechazo-popular-mayoritario-a-la-ley-estrella-del-presidente-de-uruguay-1121286721.html

https://mundo.sputniknews.com/20220125/las-mujeres-no-estan-seguras-en-uruguay-una-violacion-grupal-enciende-las-alarmas-1120744052.html

https://mundo.sputniknews.com/20220307/ni-monstruos-ni-enfermos-detras-del-fenomeno-de-las-violaciones-grupales-1122751426.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camila Cardoso

Camila Cardoso

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Cardoso

uruguay, 8 de marzo, mujeres, pit-cnt, derechos de la mujer, feminismo