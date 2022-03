https://mundo.sputniknews.com/20220306/la-ue-no-planea-financiar-el-suministro-de-aviones-de-combate-a-ucrania-1122729426.html

La UE no planea financiar el suministro de aviones de combate a Ucrania

La UE no planea financiar el suministro de aviones de combate a Ucrania

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea (UE) no tiene la intención de financiar el suministro de aviones de combate a Ucrania, declaró el presidente del Consejo... 06.03.2022

2022-03-06T10:29+0000

2022-03-06T10:29+0000

2022-03-06T10:32+0000

Sin embargo, Michel no descartó que los fondos comunes de la UE se pueden utilizar para financiar repuestos y equipos para las Fuerzas Aéreas ucranianas.Agregó que la UE "no está en guerra con Rusia por el conflicto en Ucrania" y mantiene abiertos todos los canales de comunicación con Moscú.Anteriormente, el bloque comunitario decidió financiar el suministro de armas a las tropas ucranianas por valor total de 450 millones de euros y materiales y equipos relacionados por 50 millones de euros.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la operación militar de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.

