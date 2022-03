https://mundo.sputniknews.com/20220306/fuertes-imagenes-partido-entre-queretaro-y-atlas-en-mexico-deja-al-menos-17-fallecidos--1122725629.html

Fuertes imágenes: partido entre Querétaro y Atlas en México deja a varios heridos

Fuertes imágenes: partido entre Querétaro y Atlas en México deja a varios heridos

El fútbol latinoamericano sufrió este 5 de marzo otro lamentable episodio de violencia. Esta vez, la víctima fue el deporte mexicano y los espectadores que... 06.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-06T03:41+0000

2022-03-06T03:41+0000

2022-03-07T14:26+0000

américa latina

méxico

⚽ deportes

fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/1122725851_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4396b3d0e84fd04612f01a9f235faf03.jpg

El partido disputado en esta localidad entre el Atlas y Querétaro terminó en una riña masiva que dejó al menos 17 fallecidos, según los últimos informes extraoficiales. Sin embargo, el Gobierno aún no confirma hinchas fallecidos.Todo comenzó cuando el marcador se encontraba 0-1 a favor del Atlas. En ese momento, los seguidores de los gallos blancos se excusaron de la rivalidad histórica que hay entre ambas aficiones para atacar la barra de los rojinegros. Lo que comenzó con una pelea en las tribunas se extendió hasta el campo, ya que, por seguridad, las autoridades del estadio se vieron obligadas a abrir las puertas de emergencia que conducían precisamente a la cancha. Sin embargo, no solo las familias que habían decidido disfrutar de un buen juego salieron al terreno de juego para escapar de la violencia en las gradas. Los barristas también saltaron al césped para continuar con una riña que aumentaba de proporciones. La pelea que se mantenía en una de las esquinas del campo de juego se fue extendiendo hasta llegar al centro de la cancha. Las fuertes imágenes que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales muestran a niños pequeños y familias enteras tratando de buscar refugio.Para completar una situación ya de por sí insólita, algunas grabaciones muestran cómo destruyen el VAR y cómo un joven se roba la malla de la portaría con una navaja.El partido, que fue suspendido, se habría saldado con la vida de 17 personas, según información que todavía no ha sido confirmada por las autoridades competentes. Mientras, videos y fotos gráficas en los que se ven cuerpos desnudos en los alrededores del estadio también han circulado en las redes sociales y en los grupos de los servicios de mensajería por todo el país. Los grabaciones muestran a personas que son desnudadas y golpeadas con diferentes objetos hasta hacerlos sangrar.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, ⚽ deportes, fútbol