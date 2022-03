https://mundo.sputniknews.com/20220306/carlos-bilardo-se-entera-de-la-muerte-de-maradona-al-ver-su-propia-serie-biografica--foto-1122728906.html

Carlos Bilardo se entera de la muerte de Maradona al ver su propia serie biográfica | Foto

Carlos Bilardo se entera de la muerte de Maradona al ver su propia serie biográfica | Foto

El mítico futbolista argentino Diego Maradona falleció en noviembre de 2020, pero no fue hasta marzo de 2022 cuando su gran amigo, el entrenador Carlos... 06.03.2022, Sputnik Mundo

El actor Federico D'Elía, productor ejecutivo del documental, titulado Bilardo: el doctor del fútbol, compartió en Twitter una emotiva foto en la que se puede ver al exentrenador, de 83 años, sentado en un sillón frente al televisor.Bilardo padece una enfermedad neurodegenerativa, por lo que su familia optó por no informarle de la muerte de quien era "el hijo varón que nunca tuvo". Pero en el último capítulo se hace mención del fallecimiento del Pelusa.Según el periodista deportivo Walter Queijeiro, al conocer la noticia, Bilardo no dijo nada. Simplemente juntó las manos y agachó la cabeza.En la serie, creada por HBO, la exesposa de Maradona Claudia Villafañe declara que "puede ser que Bilardo se dé cuenta, porque Carlos es demasiado vivo para no darse cuenta". Por su parte, la hija del exentrenador, Daniela, expresa que "sería un golpe demasiado fuerte" para su padre.El ícono del fútbol argentino falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa alquilada, semanas después de haberse sometido a una operación en el cráneo.

