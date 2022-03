https://mundo.sputniknews.com/20220305/moscu-alerta-que-los-misiles-stinger-entregados-a-ucrania-podrian-caer-en-manos-de-terroristas-1122720813.html

Moscú alerta que los misiles Stinger entregados a Ucrania podrían caer en manos de terroristas

Moscú alerta que los misiles Stinger entregados a Ucrania podrían caer en manos de terroristas

MOSCÚ (Sputnik) — Los misiles antiaéreos Stinger que Occidente suministra a Ucrania podrían caer en manos de terroristas, advirtió la portavoz del Ministerio... 05.03.2022, Sputnik Mundo

Rusia vuelve a instar a los países miembros de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a dejar de suministrar "sin pensar" armas a Ucrania a fin de evitar riesgos para la aviación civil internacional y otras comunicaciones de transporte no solo en Europa, sino también más allá de sus fronteras, subrayó la diplomática.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania, alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Este 28 de febrero tuvo lugar la primera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania sobre la operación militar rusa en el territorio ucraniano que no logró acuerdos importantes.El 3 de marzo, las partes celebraron la segunda ronda en la que acordaron establecer corredores humanitarios, con posibilidad de un alto el fuego temporal para permitir la evacuación de civiles.

