Canadá multa a uno de los rusos del avión detenido en la ciudad de Yellowknife

Canadá multa a uno de los rusos del avión detenido en la ciudad de Yellowknife

MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades de Canadá multaron a uno de los ciudadanos rusos del avión chárter detenido el 3 de marzo en el aeropuerto de la ciudad de... 05.03.2022, Sputnik Mundo

La misión diplomática indicó que el Departamento de Transporte de Canadá multó al pasajero de ciudadanía rusa –arrendatario del avión–, así como a dos pilotos con 3.000 dólares cada uno, mientras que el operador de la aeronave estará obligado a pagar 15.000 dólares.Según la embajada, el Departamento realizó una investigación donde descubrió que el avión no pertenecía a una empresa rusa y no estaba registrado en Rusia, pero aun así, violó las restricciones de vuelo impuestas. Dio permiso al avión para despegar del aeropuerto de Yellowknife con la condición de que no hubiera pasajeros a bordo.Por su parte, la cadena de televisión CBC, citando al Departamento, informó que a bordo del avión fletado había dos rusos con la intención de viajar a un localidad del remoto territorio de Nunavut, en el norte de Canadá.La ministra de Infraestructura de los Territorios del Noroeste de Canadá, Diane Archie, a su vez, afirmó que el avión inicialmente no despertó ninguna sospecha al estar registrado a nombre de una empresa austriaca y despegar desde la ciudad suiza de Ginebra."No hubo alarma hasta que los guardias fronterizos en Yellowknife establecieron que había rusos a bordo", dijo Archie citada por la emisora Cabin Radio.Canadá es uno de los numerosos países que desde la semana pasada cerró su espacio aéreo para las aerolíneas de Rusia debido a la operación militar que ese país realiza en Ucrania.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.El Ministerio de Defensa ruso afirma que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.

