Rusia ve politizada la decisión de países del Consejo Ártico de suspender sus actividades

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia considera politizada la negativa de países occidentales en el Consejo Ártico a participar en las actividades del organismo debido a la... 04.03.2022, Sputnik Mundo

El 3 de marzo Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia anunciaron en una declaración conjunta la decisión de suspender su participación en las sesiones del Consejo Ártico y no viajar a Rusia para sus reuniones.Señaló que el deseo de varios países de "castigar" a Rusia generará "graves costos para la búsqueda conjunta de soluciones óptimas a los problemas actuales del Ártico".Al mismo tiempo, expresó la esperanza de que los países occidentales vuelvan a un compromiso constructivo en el marco del consejo.El Consejo Ártico se creó en 1996 como un foro intergubernamental de alto nivel que promueve la cooperación en la región centrándose en la protección del medio ambiente.El foro incluye a Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia, Suecia y EEUU.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que, por vez primera, se extienden al presidente Vladímir Putin y al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.

