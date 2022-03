https://mundo.sputniknews.com/20220304/rusia-exige-a-eeuu-una-condena-oficial-al-senador-republicano-graham-por-dichos-sobre-putin-1122639334.html

Roscosmos suspende los preparativos de lanzamientos de satélites británicos OneWeb

Roscosmos suspende los preparativos de lanzamientos de satélites británicos OneWeb

MOSCÚ (Sputnik) — El subdirector general de la explotación de la infraestructura terrestre de la corporación espacial rusa Roscosmos, Alexandr Lopatin, dispuso... 04.03.2022

Se suspendió, en particular, el lanzamiento planeado para el 5 de marzo.Mientras Rusia afronta sanciones por la situación en Ucrania, el jefe de Roscosmos, Dmitri Rogozin, exigió que la compañía OneWeb garantice que no usará esos satélites con fines miliares. Como otra condición de la realización del lanzamiento del 5 de marzo se planteó la salida del Gobierno británico del grupo de accionistas de la compañía OneWeb.En la tarde del 2 de marzo, el ministro británico para Negocios, Energía y Estrategia Industrial, Kwasi Kwarteng, declaró que el Gobierno no venderá sus acciones. El 3 de marzo el consejo de directores de OneWeb votó a favor de suspender los lanzamientos desde la base espacial rusa de Baikonur, y el Gabinete británico apoyó esa decisión.

