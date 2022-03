https://mundo.sputniknews.com/20220304/residentes-cubanos-en-nicaragua-expresan-simpatias-y-resistencia-al-codigo-de-las-familias-1122631483.html

Residentes cubanos en Nicaragua expresan simpatías y resistencia al Código de las Familias

Residentes cubanos en Nicaragua expresan simpatías y resistencia al Código de las Familias

MANAGUA (Sputnik) — Pese a las distancias, los cubanos residentes en Nicaragua expresan su interés en participar en el debate del proyecto del nuevo Código de... 04.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-04T02:29+0000

2022-03-04T02:29+0000

2022-03-04T02:29+0000

américa latina

cuba

nicaragua

💬 opinión y análisis

centroamérica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1122633373_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_ff4e47a8179379df2f95537fb34e7de5.jpg

El Código reforma el concepto del núcleo tradicional para resignificar las nuevas identidades surgidas como consecuencia de procesos culturales que transversalizan a la sociedad: la migración y las relaciones homoafectivas.El debate del proyecto que comenzó en febrero y concluye en abril de 2022, redefine el régimen filial tradicional de vínculos sanguíneos o del parentesco heterosexual, para dar paso a nuevas identidades familiares que surgen de relaciones homoparentales o bien fortalece el estatus jurídico y los derechos de los cubanos que migraron y formaron nuevas familias en el extranjero.Boicot a la consultaLa cancillería de Cuba moviliza a través de plataformas digitales y redes sociales la Consulta Popular en línea para los cubanos residentes en el exterior, con el objetivo de fortalecer la "unidad de la sociedad, la protección a los más vulnerables y la igualdad".La Asociación de Cubanos Residentes en Nicaragua valora la trascendencia de la consulta ante la contracampaña "dirigida" desde EEUU, por los "enemigos de la Revolución", para boicotear el proceso, difundiendo información falsa sobre los propósitos del nuevo código.Rafael Ruíz, presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en Nicaragua (ACRN), dijo a la Agencia Sputnik que el boicot norteamericano está creando un paralelismo con la Operación Peter Pan de 1960, que hizo creer a los cubanos que vivían en el extranjero que perderían la patria potestad de sus hijos en la isla.MultiparentalidadEl proyecto del nuevo código se caracteriza por la multiparentalidad y la diversidad de relaciones socio afectivas con nuevas categorías sociales que reconocen las familias "transnacionales" (residentes en el exterior), las familias homoparentales (formadas por personas del mismo sexo), las familias monoparentales (uno de los conyugues y sus hijos) y las anaparentales (entre primos o hermanos, sin relación de conyugalidad)."Tenemos que abrirnos al mundo, este es un código a lo cubano, un código muy cubanísimo, donde todos los cubanos vamos a tener lo que decía [José] Martí: mantener la dignidad de la familia, un código que está adaptado a la vida en el mundo donde ha habido cambios grandiosos en relación a la educación, al tipo de familia", expresó Ruíz, quien reside en el país centroamericano desde 1986 y formó una nueva familia con una nicaragüense, un hijo nacido en Cuba y otro en Nicaragua.Comunidad mejor organizadaDe acuerdo a Ruíz, la ACRN es uno de los colectivos de cubanos en el extranjeros mejor organizada, cuenta con 1.000 miembros y tiene representación en toda Nicaragua, una parte de ellos se nacionalizó, pero no perdieron la ciudadanía cubana; no obstante el número de cubanos no registrados podría ser superior.La consulta orientada por el presidente Miguel Díaz-Canel, durante su visita el pasado 10 de enero, ha provocado simpatías, suspicacias e indiferencias, pese a que no se realiza por tintes políticos, de acuerdo a Ruíz.Simpatías y resistenciasYasnay Gutiérrez es cubana, llegó en 2016 desde La Habana con su esposo y sus dos hijos, en Managua establecieron un negocio de venta de lechón; ella afirmó a la Agencia Sputnik que participar de la consulta del nuevo código expone a su familia.Otros residentes respaldan la consulta como "un auténtico proceso democrático y revolucionario", pero admiten que les hace falta estudiarlo."Me parece muy bien que nos tomen en cuenta a nosotros y que podamos opinar y dar un criterio sobre una ley que posiblemente se apruebe", declaró Osmara Gary Hernández, bioanalista clínica, con 28 años de residir en Managua, casada con un nicaragüense, madre de un varón y dos niñas.Salvador Santana y su esposa, llegaron cuando iniciaba la Revolución Popular Sandinista (1979-1990), pero el tiempo y la distancia no han hecho mella en sus vínculos con la isla.La comisión redactora del nuevo Código de las Familias de Cuba, espera presentar la retroalimentación del proyecto en mayo próximo y una vez culmine su aprobación en el Parlamento será sometida a referéndum popular.

https://mundo.sputniknews.com/20220216/debate-del-codigo-de-las-familias-en-cuba-se-abre-a-nacionales-residentes-en-el-exterior-1121778950.html

https://mundo.sputniknews.com/20220204/el-presidente-de-cuba-resalta-debate-popular-del-nuevo-codigo-de-las-familias-1121193807.html

cuba

nicaragua

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, nicaragua, 💬 opinión y análisis, centroamérica