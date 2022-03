https://mundo.sputniknews.com/20220304/putin-niega-intenciones-hostiles-de-rusia-hacia-paises-vecinos-1122647099.html

Putin niega intenciones hostiles de Rusia hacia países vecinos

Putin niega intenciones hostiles de Rusia hacia países vecinos

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no tiene malas intenciones contra los países vecinos, aseguró el presidente ruso, Vladímir Putin. 04.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-04T12:35+0000

2022-03-04T12:35+0000

2022-03-04T12:50+0000

internacional

vladímir putin

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1122086203_0:0:3002:1690_1920x0_80_0_0_a9d57c64b32ed24f25152b9c86a4ea19.jpg

Enfatizó que Moscú actúa sólo en respuesta a las "acciones inamistosas" de otros países contra ella.Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Del 24 de febrero al 2 de marzo, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de 249 civiles y dejaron heridos a otros 553, principalmente como resultado de bombardeos de artillería y aéreos, según la ONU; más de un millón de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos en la primera semana del conflicto.El 3 de marzo, el Ministerio de Defensa reveló que 498 efectivos rusos perdieron la vida y 1.597 resultaron heridos desde el comienzo de la operación especial; las bajas militares del lado ucraniano, según la misma fuente, ascienden a más de 2.870 muertos y unos 3.700 heridos.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que, por vez primera, se extienden a Putin y al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.La Asamblea General de la ONU aprobó el 1 de marzo, por 141 votos a favor y cinco en contra con 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deplora el uso de la fuerza contra Ucrania y exige ponerle fin inmediato.El 3 de marzo, las delegaciones de Rusia y Ucrania celebraron una segunda ronda de negociaciones en la que acordaron establecer corredores humanitarios, con posibilidad de un alto el fuego temporal para permitir la evacuación de civiles.

https://mundo.sputniknews.com/20220304/los-rusos-atacan-una-central-nuclear-el-nuevo-bulo-de-infobae-1122634107.html

https://mundo.sputniknews.com/20220304/ex-primer-ministro-ucraniano-la-otan-planeaba-acordar-entrada-de-tropas-a-ucrania-en-verano-de-2022-1122638655.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladímir putin, rusia