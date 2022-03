https://mundo.sputniknews.com/20220304/presidente-y-oposicion-cruzan-guantes-en-ring-de-reforma-constitucional-dominicana-1122680550.html

Presidente y oposición cruzan guantes en 'ring' de reforma constitucional dominicana

SAN SALVADOR (Sputnik) — Aunque República Dominicana es mucho más beisbolera que boxística, esta semana los principales partidos de oposición y el presidente...

Un punto de inflexión en el debate político en torno a los retoques de la ley fundamental tuvo lugar el miércoles 2 de marzo, cuando los opositores partidos de la Libertad Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD), los tres de centro, oficializaron su rechazo levantándose al unísono de la mesa de diálogo sobre el tema coordinada por el Consejo Económico y Social (CES).Expresidente FernádezEl líder opositor Leonel Fernández, quien ocupara la presidencia de la República durante tres períodos (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012) lleva la voz cantante entre los políticos que le hacen resistencia a la propuesta de Abinader.La tesis del exmandatario parte de la idea de que no es el momento propicio para hacer cambios en la Ley Fundamental, pues el país enfrenta otras prioridades.Argumentó que es el momento de concentrarse en lo básico, mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano, agravadas por la inflación y el conflicto Rusia-Ucrania.Para colmo existen alrededor de 90 proyectos de leyes que deben ser aprobados para complementar la actual Constitución, agregó.La defensa de la vigente Constitución de 2010, proclamada durante su último mandato, es una piedra angular del rechazo de Fernández a la pretendida modificación de Abinader."Ha sido elogiada y reconocida mundialmente. Se estima que es una de las mejores constituciones de Iberoamérica, no lo digo yo, lo dicen los grandes juristas y lo han escrito hasta en libros", comentó.Fernández fue tajante cuando ante consideraciones del actual jefe de Estado, dijo que en 2010 él no propició una reforma a la Constitución, sino una nueva que sirvió de referente para muchos países en ese terreno.Recalcó que en esa ocasión fueron consultados a todos los sectores del país y que fue un ejemplo de participación popular.AbinaderAnte el limbo en que se encuentra el debate sobre la reforma a la Constitución, tras la salida del PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, el presidente Abinader aseguró el jueves 3 estar dispuesto a negociar con el liderazgo opositor.Reiteró que el único interés en la modificación a la ley de leyes radica en el fortalecimiento de la institucionalidad y quitar al mandatario la potestad de elegir al procurador General de la República, cargo que según la propuesta pasará a denominarse Fiscal General.Pero al mismo tiempo que extendía la mano dialogante, el primer magistrado afirmó que tanto Fernández como el también expresidente Danilo Medina (2012-2020) le temen a la transformación del texto supremo de la nación."Por primera vez en la historia de la República Dominicana no se trata de tocar (la Constitución) para extender o modificar nada de lo que tiene que ver con la presidencia de la República y de la candidatura presidencial, sino que se trata de fortalecer la institucionalidad (del país), y ¿cómo se fortalece?, teniendo un Ministerio Público independiente", expuso al inaugurar un muelle pesquero.Además de la citada independencia de la Fiscalía la propuesta contempla la unificación en el mismo calendario (para 2028) de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.Igualmente instituye la limitante de no aparecer en el padrón de ningún partido político en los cinco años previos a su elección, para quienes aspiren a componer la Junta Central Electoral (JCE) y las altas cortes de justicia.¿Récord?Si no es récord es buen averaga: la Constitución de la República Dominicana suma 39 modificaciones, obra "transformadora" de 14 gobiernos, desde que en 1844 el país antillano se dotó de su primera carta magna.Del total de modificaciones constitucionales realizadas en la nación caribeña, nueve fueron diseñadas para extender el período presidencial.

