Pekín acusa a EEUU de intentar responsabilizar a China de la crisis en Ucrania

PEKÍN (Sputnik) — Estados Unidos al acusar a China de falta de acción frente a la crisis en Ucrania, intenta eludir la responsabilidad propia por esta crisis... 04.03.2022, Sputnik Mundo

Wang señaló que las informaciones falsas no pueden ocultar la responsabilidad de EEUU, sino al contrario, ponen al descubierto las "intenciones reales de EEUU de aprovecharse de la crisis".Wang subrayó que Pekín aplaude los esfuerzos diplomáticos dirigidos a resolver por la vía política el conflicto en Ucrania y apoya tanto a Rusia como a Ucrania en su búsqueda de una solución que responda a los intereses racionales de las dos partes y contribuya a una estabilidad duradera en Europa.China insta a Japón a respetar los intereses de seguridad de sus vecinosAdemás, Pekín insta a Tokio a respetar los intereses de seguridad de sus vecinos, declaró Wang Wenbin comentando la declaración de las autoridades japonesas sobre la necesidad de considerar un aumento significativo en la capacidad de defensa del país.El 3 de marzo, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, destacó la necesidad de considerar la posibilidad de fortalecer significativamente la capacidad de defensa de Japón en medio de la operación rusa en Ucrania.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania y formuló su objetivo como protección de las personas que "a lo largo de ocho años sufren vejaciones y genocidio por parte del régimen de Kiev".El líder ruso dijo que se planea efectuar "la desmilitarización y la desnazificación " de Ucrania y enjuiciar a los que cometieron crímenes sangrientos contra los habitantes pacíficos de Donbás.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica efectuando disparos puntuales. Las tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk desarrollan la ofensiva. Pero no se trata de ocupar a Ucrania, subrayó Putin.

