Omar Saldaña, el mexicano que busca estudiar las lunas de Saturno con la NASA

04.03.2022

"Fui y conocí algo que se llama la Casa de las Magnolias, un centro cultural, y pues había telescopios, había mucha gente mostrando qué era lo que veían, pero muy pocas personas te daban una explicación", recuerda el joven de 25 años en conversación telefónica para Sputnik.Este joven poblano recauda fondos para asistir al International Air and Space Program 2022 que se realiza año con año en el Space and Rocket Center, en Huntsville, Alabama, un curso de entrenamiento impartido por ingenieros de la NASA.Omar forma parte de un grupo de 60 jóvenes de todo el mundo que participarán en este programa con duración de cinco días. Su proyecto consiste en enviar un robot a Titán, una de lunas 53 lunas confirmadas de Saturno (29 están en espera de confirmación), y la cual tiene una atmósfera de nitrógeno y metano, condiciones parecidas a las de la luna primitiva de la Tierra.Este proyecto, además de darle la oportunidad de entrar en el Air and Space Program 2022, es su proyecto de maestría en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.Este joven combinó su pasión por la robótica con su curiosidad con la ciencia, gracias a profesores como Juan Alberto Guevara Jaramillo, quien le ayudó a dar sus primeros pasos en el estudio del espacio."Agarré un libro y comencé a explicar y explicar la ciencia a la gente. Me empezó a gustar demasiado y fue a partir de entonces que comencé mi aventura en la astronomía", narra.Lamentablemente, Omar también ha encontrado resistencias en su aventura, como cuando un profesor de la Universidad Tecnológica de Puebla no le permitió pasar una materia después de regresar del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo una beca, y por lo cual se atrasó un año en sus estudios.Ahora, se suma el reto de pagar 100.000 pesos (5.000 dólares) para poder asistir al curso de la NASA, costo que incluye el programa, su estadía y los vuelos de ida y vuelta.Para solventar los gastos, el joven comenzó a vender playeras a través de sus cuentas en Instagram (@omarpenetro y @elchicocosmos) y ha tratado de conseguir apoyos gubernamentales, específicamente a través del diputado local José Iván Villagómez y el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, sin que hasta ahora tenga respuesta de las autoridades.Omar Saldaña se sincera y reconoce que su sueño es "generar y compartir ciencia", para lo cual busca seguir con sus estudios de doctorado para estar lo suficientemente preparado para la docencia y la investigación en México."Todo lo que se va a obtener de información, aprendizaje y de experiencia es para motivar a las siguientes generaciones, y evitar la fuga de cerebros, es decir, te vas, te preparas, pero regresas para continuar con la labor de educación a las futuras generaciones", comentó el poblano.

