https://mundo.sputniknews.com/20220304/militares-rusos-controlan-la-zona-de-la-central-nuclear-de-zaporiyia-en-ucrania-1122638410.html

Militares rusos controlan la zona de la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania

Militares rusos controlan la zona de la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas rusas controlan la zona de la central nuclear de Zaporiyia en la ciudad de Energodar, informó la administración militar de la... 04.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-04T07:56+0000

2022-03-04T07:56+0000

2022-03-04T08:08+0000

defensa

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

rusia

planta nuclear

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1122638385_0:82:3073:1810_1920x0_80_0_0_454dd8b3332f00ad1c204dd942945328.jpg

"La zona de la central nuclear de Zaporiyia fue tomada bajo control de las fuerzas militares de la Federación de Rusia (...) El personal operativo monitorea el estado de las unidades generadoras y garantiza su operación de acuerdo con los requisitos de las regulaciones tecnológicas para una operación segura", publicó en su cuenta de Telegram.El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó antes que las tropas rusas ejercen el control sobre la ciudad de Energodar, incluida la zona de la central nuclear.La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene una capacidad total de 6000 MW. Las primeras cuatro unidades generadoras se pusieron en marcha en el período de 1984 a 1987; la quinta, en 1989, y la sexta, en 1995.La administración de la planta reportó en la noche del 3 a este 4 de marzo un incendio en el recinto de la central, pero aclaró que el incidente no alteró la situación radiactiva.Por su parte, el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano precisó que el fuego se prendió fuera del territorio de la planta, en un edificio que se usa para entrenamiento y formación. El incendio ya fue sofocado.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

https://mundo.sputniknews.com/20220304/los-rusos-atacan-una-central-nuclear-el-nuevo-bulo-de-infobae-1122634107.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, rusia, planta nuclear, 🛡️ zonas de conflicto