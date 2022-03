https://mundo.sputniknews.com/20220304/mexico-pide-a-rusia-que-acciones-militares-no-afecten-instalaciones-civiles-o-nucleares-1122681160.html

México pide a Rusia que acciones militares no afecten instalaciones civiles o nucleares

México pide a Rusia que acciones militares no afecten instalaciones civiles o nucleares

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México expresó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) su preocupación por el incidente relativo... 04.03.2022, Sputnik Mundo

Desde el asiento no permanente de América Latina y el Caribe en la sede de la ONU en Nueva York, el embajador señaló que "no se justifican las actividades militares en estos sitios, son instalaciones nucleares claramente identificables. Atacarlas está expresamente prohibido por el derecho internacional humanitario". El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó que los sistemas de seguridad y los reactores de la central nuclear de Zaporiyia no sufrieron daños durante los enfrentamientos de la noche del jueves.De la Fuente expresó que "el disparo de proyectiles contra o en las inmediaciones de una central de energía nuclear viola el principio fundamental relativo a la integridad física de las instalaciones nucleares, que deben mantenerse seguras en todo momento y ante cualquier circunstancia".La oficina de la central nuclear de Zaporiyia reportó un incendio en sus instalaciones, tras sufrir un ataque, mientras el servicio de emergencia de Ucrania informó que estaban en llamas los pisos 3, 4 y 5 de un bloque de entrenamiento del personal, que el fuego no afectó a la planta y logró extinguir el incendio.El representante mexicano dijo que "no se justifican las actividades militares en estos sitios, son instalaciones nucleares claramente identificables. Atacarlas está expresamente prohibido por el derecho internacional humanitario".México también protestó porque el incidente de Zaporiyia "se suma a una lista creciente de ataques directos o colaterales en contra de la infraestructura civil", y que el derecho internacional humanitario y las convenciones sobre seguridad física nuclear establecen que "deben respetarse sin excepción".El Ministerio de Defensa ruso afirma que los "nacionalistas ucranianos" intentaron cometer una provocación, incitando a los militares rusos a abrir fuego contra la central nuclear, para acusar luego a Rusia de crear una fuente de contaminación radiactiva.Salvar plantas nuclearesLa postura mexicana ante el organismo señala que la seguridad de las instalaciones nucleares debe salvaguardarse siempre.También mencionó la preocupación con relación a la seguridad en la planta nuclear de Chernóbil, que provocó un catastrófico accidente en 1986."Cualquier incidente en esas dos plantas, o en cualquier otra, puede tener graves repercusiones tanto en la salud como en el medio ambiente", advirtió el representante.También lamentó que hay cientos de miles de civiles afectados a pocos días del estallido de la conflagración militar y alertó que un accidente radiactivo tendría serias consecuencias."Si a poco más de una semana del inicio del conflicto hay ya 1,2 millones de refugiados, las consecuencias humanitarias adicionales de un accidente radiológico que libere material radiactivo serían tan graves que resulta imperativo tomar todas las medias preventivas que estén a nuestro alcance para evitarlas", subrayó en el discurso que fue difundido en México por la Cancillería.México apoya además la iniciativa de la OIEA para asegura que las partes cumplan sus obligaciones en seguridad de instalaciones nucleares.De la Fuente terminó su intervención expresando el respaldo de México al secretario general de la ONU, António Guterres, para alcanzar un cese al fuego inmediato, que permita dar paso a la urgente acción humanitaria.Es también el objetivo del proyecto de resolución que México y Francia han presentado al organismo en materia de ayuda humanitaria.

