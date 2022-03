https://mundo.sputniknews.com/20220304/maduro-asegura-que-a-rusia-la-estan-aplicando-las-mismas-sanciones-que-a-venezuela-1122626298.html

Maduro asegura que a Rusia la están aplicando las mismas sanciones que a Venezuela

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que a Rusia le están aplicando la mismas medidas que usan contra su país desde 2017

"A Rusia le están haciendo todo lo que nos hicieron a nosotros, sacarlo del sistema SWIFT, bloquearle todas las cuentas bancarias, robarles las reservas y los activos, prohibir el comercio de sus productos al exterior", aseguró el mandatario venezolano.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.El Gobierno de Venezuela dijo que en los últimos ocho años se han aplicado más de 500 sanciones contra su país.Estas medidas apuntan a la mayoría de los altos cargos de la nación caribeña y también a las principales industrias de la nación, impidiendo cualquier intercambio con compañías que usen el sistema financiero de Estados Unidos.Maduro denunció el 2 de marzo que Rusia es sometida a una guerra económica por parte de Estados Unidos.Varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.Maduro reiteró que su país mantendrá intercambios comerciales a todo nivel con Rusia.Las sanciones contra atletas olímpicos rusosEl Gobierno de Venezuela repudió la decisión del Comité Paraolímpico Internacional de expulsar a los atletas rusos por la operación militar de Rusia en Ucrania."A Rusia le han sancionado a los atletas ¿por qué van a sancionar a los atletas, si el olimpismo en su esencia es la convivencia de la diversidad de pueblos y culturas del mundo?", señaló el jefe de Estado.Maduro dice que la operación militar de Rusia en Ucrania es un evento aislado de las olimpiadas.El 2 de marzo, el CPI anunció que los atletas paralímpicos de Rusia y Bielorrusia participarán con estatus neutral en los Juegos Olímpicos de Pekín y sus medallas no se registran en el medallero.Sin embargo, la organización decidió rechazar la entrada a los deportistas rusos y bielorrusos debido a la amenaza de boicot de los juegos por parte de muchos países.El Comité Paralímpico de Rusia calificó de ilegal la decisión del CPI, y afirmó que "se reserva el derecho a proteger los intereses de los paralímpicos rusos ante las entidades deportivas y judiciales".El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, se negó a hacer comentarios al respecto, y recomendó a los periodistas dirigirse al Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pekín.Los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín tendrán lugar entre este viernes y el 13 de marzo. La estabilidad petrolera y gasífera en el mundoVenezuela está preparada para brindar estabilidad petrolera y gasífera al mundo, aseguró Maduro.Venezuela, dijo Maduro, solo requiere una "ayudadita" para lograr recuperar la producción petrolera de su nación y elevarla al menos dos millones de barriles diarios más de lo que produce actualmente.El mandatario venezolano destacó que el crudo de su país "es un petróleo seguro" para quienes deseen producir o comprarlo "sea un inversionista que venga de Asia, un inversionista que venga de Europa, que venga de Estados Unidos".De acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en el mes de enero Venezuela produjo 755.000 barriles de crudo al día.El precio del petróleo ha aumentado esta semana por preocupaciones sobre el suministro en medio de las sanciones internacionales dirigidas a Rusia, uno de los principales productores.Los gobiernos occidentales impusieron numerosas sanciones contra Rusia la semana pasada, mientras continuaba su operación militar en Ucrania y los comerciantes de petróleo dijeron que las medidas podrían afectar gravemente el flujo de petróleo de Rusia, que proporciona alrededor del 10 por ciento del suministro mundial de crudo.En la madrugada del 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la supuesta agresión por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.

