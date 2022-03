https://mundo.sputniknews.com/20220304/la-estatidad-puertorriquena-si-tiene-quien-le-cabildee-1122628262.html

La estatidad puertorriqueña sí tiene quien le cabildee

Son seis los delegados congresionales (nomenclatura oficial de los cabilderos) electos el 16 de mayo de 2021, dos para cabildear en el Senado federal y cuatro en la Cámara de Representantes, quienes entraron en función el 1 de julio con un salario anual desde 80.000 hasta 120.000 dólares, dependiendo si viven en San Juan o Washington.La elección de los cabilderos constituyó fuente de controversia desde un principio, pues solo contó con el respaldo del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP, derecha), mientras el resto de las delegaciones en la Legislatura boricua la rechazó.El triunfo de la estadidad, con el 52,5% de apoyo (655.505 votos) en el plebiscito insertado en las elecciones generales del 3 noviembre de 2020 justificó la iniciativa para la creación de los cabilderos, impulsada por la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez quien firmó la Ley 167 creadora de ese cargo político.Fue la sexta consulta sobre el futuro político de la isla, al igual que sus precedentes sin carácter vinculante.En esos comicios la asistencia a las urnas fue del 54,72% del padrón y solo el 27,8 de los boricuas aptos para votar eligieron la opción de la estadidad como sello político del archipiélago caribeño.Gobernador toma la banderaEl gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, decidió esta semana alzar la bandera de la estatidad y se fue a Washington a defender esa opción frente al edificio del Congreso.Pierluisi quiso sacarle rédito a la conmemoración el 2 de marzo del Día de la Ciudadanía Americana, en ocasión de cumplirse 105 años de la promulgación de la Ley Jones, que convirtió en ciudadanos estadounidenses a los habitantes del viejo Borinquen.En la ciudad del Potomac el gobernador, exigió la estadidad, como garantía del disfrute de "todos los derechos y oportunidades que nos merecemos como ciudadanos americanos".Le acompañaron en su cabildeo la comisionada residente Jennifer González Colón, y varios congresistas demócratas y republicanos, en especial del estado de Florida.IndependentistasLa estatidad tiene su mayor oponente en el movimiento independentista puertorriqueño, agrupado en el Comité No a la Estadidad, Sí a la Descolonización."Mientras nuestra gente trabajadora tiene que sobrevivir con salarios mínimos y se atenta contra las pensiones de nuestros jubilados, estos cabilderos —cuya buena vida de paseos y banquetes debería ser costeada por el Partido Nuevo Progresista— estarán disfrutando de compensaciones de 120.000 dólares cada uno —un total de 2,88 millones en el cuatrienio—, todo pago hasta el último centavo por el pueblo de Puerto Rico", criticó en su momento Eugenio Hopgood, portavoz del grupo.El 25 de julio de 1952 fue proclamada la vigencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, condición política que llega hasta la actualidad.El Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas, establecido en 1961, registra 17 territorios del planeta en condición de colonias, entre ellos Puerto Rico.Cabildera contradictoriaEntre la media docena de delegados congresionales Elizabeth Torres acapara los focos mediáticos y no solo por su reciente "descubrimiento" de que las vacunas anti COVID-19 generan magnetismo en el cuerpo humano.A poco de iniciar sus funciones no dudó en afirmar que la ideología estadista es un espejismo creado por el Estado Libre Asociado para seguir avanzando la agenda del PNP.Torres llegó al punto de pedirle al gobernador que disolviera el grupo de delegados, pues "no existe en ley nada que justifique nuestra existencia ni el gasto que, mantenerla por tres años, conlleva".Recordó que el gobierno del PNP eludió el pasado cuatrienio completar el trámite para vincular los plebiscitos de 2017 y 2020 con la ley de 2014 que permite consultar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos las definiciones y la campaña educativa de un referéndum de status en la Isla.Por tal razón auguró que ninguna legislación federal aprobará la estatidad.Pero no solo la controvertida delegada tiene objeciones al proyecto de cabildeo en la capital estadounidense, la propia Jenniffer González quien le acompaño esta semana en Washington tiene sus dudas.Recordó las tácticas dilatorias muy recurrente en los parlamentos, y en el caso de la estatidad puertorriqueña "implica alterar el balance de poder político y económico del sistema federativo de la más poderosa unión que existe en el mundo".

