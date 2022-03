https://mundo.sputniknews.com/20220304/estos-productos-milagro-contra-el-covid-19-son-ilegales-en-mexico-y-puede-danar-tu-salud--1122649371.html

Estos 'productos milagro' contra el COVID-19 son ilegales en México y puede dañar tu salud

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (COFEPRIS) aseveró que la empresa Labe Pharmaceutical incumple la regulación... 04.03.2022, Sputnik Mundo

Cino productos de dicha marca no cuentan con estudios que garanticen seguridad o calidad por lo que podrían ser un peligro para la salud, alertó la COFEPRIS en un comunicado. Se trata de:Estos productos, detalló el regulador sanitario, no han presentado ninguna evidencia de su supuesta eficacia la cual es ofertada por diversas vías de comunicación. Ante ello, la dependencia señaló que los productos no deben ser comercializados por ninguna vía ni distribuidos por servicios de paquetería, mensajería, ni ser publicitados. "A las empresas que incumplan la normatividad les serán aplicadas las sanciones administrativas que resulten procedentes", señaló.

