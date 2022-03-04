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https://mundo.sputniknews.com/20220304/el-director-del-oiea-sugiere-visita-urgente-a-la-central-nuclear-de-chernobil-1122643390.html
El director del OIEA sugiere visita urgente a la central nuclear de Chernóbil
El director del OIEA sugiere visita urgente a la central nuclear de Chernóbil
VIENA (Sputnik) — El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, aseguró que propuso a Ucrania y a Rusia visitar con... 04.03.2022, Sputnik Mundo
2022-03-04T11:04+0000
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internacional
organismo internacional de energía atómica (oiea)
chernóbil
operación militar especial de rusia en ucrania
ucrania
central nuclear de chernóbil
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"He planteado tanto a Rusia como a Ucrania mi disposición a visitar Chernóbil lo antes posible", dijo Grossi en una rueda de prensa.
chernóbil
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organismo internacional de energía atómica (oiea), chernóbil, operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, central nuclear de chernóbil

El director del OIEA sugiere visita urgente a la central nuclear de Chernóbil

11:04 GMT 04.03.2022
© Sputnik / Stringer / Abrir banco de fotosCentral nuclear de Chernóbil
Central nuclear de Chernóbil - Sputnik Mundo, 1920, 04.03.2022
© Sputnik / Stringer
/
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VIENA (Sputnik) — El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, aseguró que propuso a Ucrania y a Rusia visitar con urgencia la accidentada central nuclear de Chernóbil.
"He planteado tanto a Rusia como a Ucrania mi disposición a visitar Chernóbil lo antes posible", dijo Grossi en una rueda de prensa.
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