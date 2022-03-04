https://mundo.sputniknews.com/20220304/el-director-del-oiea-sugiere-visita-urgente-a-la-central-nuclear-de-chernobil-1122643390.html

El director del OIEA sugiere visita urgente a la central nuclear de Chernóbil

El director del OIEA sugiere visita urgente a la central nuclear de Chernóbil

VIENA (Sputnik) — El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, aseguró que propuso a Ucrania y a Rusia visitar con... 04.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-04T11:04+0000

2022-03-04T11:04+0000

2022-03-04T11:04+0000

internacional

organismo internacional de energía atómica (oiea)

chernóbil

operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

central nuclear de chernóbil

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"He planteado tanto a Rusia como a Ucrania mi disposición a visitar Chernóbil lo antes posible", dijo Grossi en una rueda de prensa.

chernóbil

ucrania

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organismo internacional de energía atómica (oiea), chernóbil, operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, central nuclear de chernóbil