https://mundo.sputniknews.com/20220304/el-director-del-oiea-sugiere-visita-urgente-a-la-central-nuclear-de-chernobil-1122643390.html
El director del OIEA sugiere visita urgente a la central nuclear de Chernóbil
El director del OIEA sugiere visita urgente a la central nuclear de Chernóbil
VIENA (Sputnik) — El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, aseguró que propuso a Ucrania y a Rusia visitar con... 04.03.2022, Sputnik Mundo
2022-03-04T11:04+0000
2022-03-04T11:04+0000
2022-03-04T11:04+0000
internacional
organismo internacional de energía atómica (oiea)
chernóbil
operación militar especial de rusia en ucrania
ucrania
central nuclear de chernóbil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107545/69/1075456901_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_11c6c178ac12f4dc1a7af394a3774584.jpg
"He planteado tanto a Rusia como a Ucrania mi disposición a visitar Chernóbil lo antes posible", dijo Grossi en una rueda de prensa.
chernóbil
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107545/69/1075456901_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_09ca62daa795ff595e00226708d8e886.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
organismo internacional de energía atómica (oiea), chernóbil, operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, central nuclear de chernóbil
El director del OIEA sugiere visita urgente a la central nuclear de Chernóbil
Síguenos en
VIENA (Sputnik) — El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, aseguró que propuso a Ucrania y a Rusia visitar con urgencia la accidentada central nuclear de Chernóbil.
"He planteado tanto a Rusia como a Ucrania mi disposición a visitar Chernóbil lo antes posible", dijo Grossi en una rueda de prensa.