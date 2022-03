https://mundo.sputniknews.com/20220304/el-canciller-espanol-ofrece-dialogo-a-rusia-a-cambio-de-desescalada-1122662145.html

El canciller español ofrece diálogo a Rusia, a cambio de desescalada

El canciller español ofrece diálogo a Rusia, a cambio de desescalada

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ofreció la vuelta a la vía diplomática a Rusia "en el momento que Rusia decida... 04.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-04T16:51+0000

2022-03-04T16:51+0000

2022-03-04T16:51+0000

españa

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

josé manuel albares

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1120659719_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_05a1f7726733b9d1eac4672922c0370d.jpg

No obstante, el ministro español matizó antes de estas palabras que "Rusia nos lo pone muy, muy difícil, por no decir casi imposible", en relación al diálogo; y subrayó el consenso en la reunión de los aliados para "mantener un diálogo, a nivel militar, para evitar cualquier posible desliz, que provoque consecuencias que nadie quiere", dijo.Albares destacó la "unidad sin fisuras" de los aliados, que describió además como "amplia", dado que acudieron también representantes de Finlandia y Suecia y el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, según dijo el canciller español a los periodistas.El ministro añadió que se había tratado en el encuentro la respuesta inmediata y las consecuencias a medio y largo plazo del conflicto en Ucrania, dado que, como explicó, existe un consenso en torno a la idea de que "la ruptura por parte de Rusia del consenso del orden europeo, basado en la paz, estabilidad y prosperidad; incluso consiguiendo terminar con el conflicto, tendrá consecuencias que tomarán su tiempo restablecer", declaró.Asimismo, Albares describió cómo se había conectado a la reunión su colega ucraniano Dmitro Kuleba, mediante un mensaje pregrabado desde un bunker, ya que, según dijo, las condiciones en que se encuentra no le permitían una conexión en tiempo real.Confesó que para él había sido "conmovedor" ver a un colega "recluido en un bunker temiendo por su vida y la de sus familiares", manifestó.Albares auguró que el conflicto se podría alargar y que "en los próximos días, desgraciadamente, vamos todavía a ver muchas muertes absolutamente inútiles, injustificadas y de personas indefensas", señaló.

https://mundo.sputniknews.com/20220304/con-el-discurso-de-biden-contra-rusia-los-democratas-en-eeuu-dieron-inicio-a-su-campana-1122656128.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, operación militar especial de rusia en ucrania, josé manuel albares