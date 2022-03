https://mundo.sputniknews.com/20220304/eeuu-no-puede-confirmar-el-uso-de-municiones-en-racimo-o-bombas-termobaricas-en-ucrania-1122666434.html

EEUU no puede confirmar el uso de municiones en racimo o bombas termobáricas en Ucrania

EEUU no puede confirmar el uso de municiones en racimo o bombas termobáricas en Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU no puede confirmar la existencia o el uso de municiones de racimo o bombas termobáricas en Ucrania, dijo a periodistas un alto... 04.03.2022, Sputnik Mundo

Aseguró que la "línea de supresión de conflictos" (vía de comunicación militar para evitar enfrentamientos) entre EEUU y Rusia en Ucrania es un canal abierto que ha existido en la sede del Comando Europeo (EUCOM) y se ha utilizado solo durante los últimos días.El funcionario también dijo que la línea cuenta con personal todos los días, pero que actualmente no hay actualizaciones sobre "cuánto se ha utilizado o en qué grado se ha utilizado".Sin embargo, el funcionario volvió a confirmar que la línea de distensión está "establecida" y "los rusos lo han reconocido".Agregó que EEUU entregó casi el 70% el paquete de asistencia militar de 350 millones de dólares destinado a Ucrania.El resto de la ayuda se prevé que llegue a Ucrania en días o semanas pero no más, agregó.Aseguró que Estados Unidos no ha visto ninguna fuga radiactiva en la central nuclear de Zaporizhzhia."No vemos ninguna fuga radiactiva", dijo el funcionario.La semana pasada, el presidente Joe Biden ordenó al Departamento de Estado destinar 600 millones de dólares para Ucrania —que incluyen 350 millones para defensa— para apoyar las fuerzas militares del país en el conflicto con Rusia.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania, alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la "operación militar" de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.

