Diputado: Nicaragua debe ajustar el gasto para enfrentar el alza del petróleo por crisis en Ucrania

"Es una situación complicada para el mundo y países pobres como Nicaragua, que no producimos petróleo, que tenemos que importarlo, lo vamos a tener que comprar más caro, allí las autoridades tendrán que evaluar en su debido momento que ajustes van a hacer para que eso [el alza] no afecte los precios de los combustibles y que no afecte los precios de la energía eléctrica", afirmó el parlamentario.